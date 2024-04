Nuovo impulso, riparte la caccia alla vita su Marte con la Missione ExoMars dell’ESA

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea prosegue la sua ricerca di segni di vita al di là della Terra con l’annuncio di significativi progressi nella Missione ExoMars Rosalind Franklin. L’ESA ha firmato un contratto di cruciale con Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales e Leonardo, per la costruzione di elementi chiave di questa ambiziosa missione di esplorazione marziana.

Segnando un momento cruciale nell’esplorazione interplanetaria, la Missione ExoMars Rosalind Franklin è destinata a dare nuovo impulso all’esplorazione della superficie marziana da parte dell’Europa, un risultato reso possibile grazie all’impegno costante dell’ESA e dei suoi stati membri insieme a una collaborazione rinvigorita con la NASA.

Con gli obiettivi scientifici originali della missione saldamente intatti, il partenariato mira a fare scoperte senza precedenti sull’evoluzione del Pianeta Rosso, del Sistema Solare e possibilmente della vita stessa, indagando più in profondità rispetto a qualsiasi missione marziana precedente.

“Questo è un traguardo significativo nella nostra continua esplorazione di Marte,” ha affermato Daniel Neuenschwander, Direttore ESA per l’Esplorazione Umana e Robotica. “La Missione Rosalind Franklin rappresenta un passo importante nella nostra comprensione del Pianeta Rosso, combinando tecnologia all’avanguardia con l’esperienza collettiva della nostra industria europea e dei nostri partner internazionali. Insieme, ci impegniamo a svelare i segreti di Marte e, forse, scoprire prove di vita al di là della Terra“.

La Missione ExoMars Rosalind Franklin affronterà sfide scientifiche e tecnologiche, spingendo i limiti dell’innovazione nell’esplorazione spaziale. Dallo sviluppo di materiali avanzati per la protezione termica durante l’ingresso atmosferico alle complessità del software per la navigazione e il controllo, la missione è pronta a rivoluzionare la nostra comprensione di Marte e del più ampio Sistema Solare.

“Siamo veramente onorati che l’ESA abbia rinnovato la sua fiducia nella nostra azienda assegnandoci il contratto per il rinnovo di questa impegnativa missione alla ricerca di tracce di vita su Marte,” ha detto Massimo Comparini, Vice CEO e Vice Presidente Esecutivo Senior, Osservazione, Esplorazione e Navigazione presso Thales Alenia Space.

In programma per il lancio tra ottobre e dicembre 2028 dal Kennedy Space Center in Florida, la Missione ExoMars Rosalind Franklin invierà un rover europeo dotato di strumentazione all’avanguardia per l’esplorazione autonoma della superficie marziana. Progettato per trivellare fino a 2 metri nel suolo marziano, il rover raccoglierà e analizzerà campioni per rilevare segni di vita passata o presente, un passo importante nella ricerca dell’umanità di risposte sull’origine del Sistema Solare.

Il Trace Gas Orbiter (TGO) di ExoMars è stato una sorpresa scientifica, superando la sua vita operativa originale. TGO continua a fornire preziose informazioni sull’atmosfera marziana e sulla composizione della superficie dall’orbita. È anche un asset essenziale per l’esplorazione di Marte fornendo comunicazioni tra i rover sulla superficie di Marte, come il rover Perseverance della NASA, e la Terra. Avendo superato la sua durata progettuale, TGO avrà un’estensione, consentendo un futuro supporto alla missione del rover Rosalind Franklin.

