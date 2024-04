Cade da falesia durante l’arrampicata: uomo grave nel Pisano

MeteoWeb

La stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta per il recupero di uomo caduto durante un’arrampicata. L’incidente è avvenuto nella zona nel comprensorio di Buti, presso una falesia alle pendici del Monte Serra, in provincia di Pisa. Mentre stava arrampicando, l’uomo è caduto, battendo violentemente su una cengia rocciosa e riportando un trauma cranico e un trauma spinale. Il secondo di cordata è rimasto in sosta illeso.

Quanto alla dinamica dell’incidente – si legge in una nota – una cordata composta da due persone aveva raggiunto una prima sosta da dove sono partiti per un secondo tiro di corda quando il primo di cordata è caduto. Lanciato l’allarme, sul posto si è recata una squadra di soccorritori alpini con due sanitari che ha raggiunto l’ambulanza già presente. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

L’elisoccorso regionale Pegaso 3 e il tecnico di elisoccorso del SAST hanno provveduto a recuperare la persona ferita, procedendo al ricovero all’ospedale di Cisanello di Pisa. Successivamente il Pegaso 3 ha recuperato anche il secondo di cordata. La squadra della stazione di Lucca ha provveduto successivamente al recupero di tutta l’attrezzatura rimasta in parete.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.