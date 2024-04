Cade sul massiccio del Gran Paradiso, morto alpinista

MeteoWeb

Tragedia in Valle d’Aosta: un alpinista è morto scivolando in un ripido canale nel massiccio del Gran Paradiso. La vittima è un 47enne francese. L’incidente è avvenuto nella zona dell’Herbetet, vetta che culmina a 3.778 metri. Un amico ha lanciato l’allarme alla Centrale unica del soccorso nella serata di ieri, a seguito del mancato rientro. Il corpo è stato individuato in serata dal Soccorso alpino valdostano, intervenuto in elicottero. L’uomo era partito da solo dalla località di Tignet, in Valsavarenche, dove il Corpo forestale ha trovato la sua auto parcheggiata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.