Cade da un sentiero da 30 metri: escursionista muore in Versilia

Un uomo di 78 anni della provincia di Cremona è deceduto nel pomeriggio in seguito ad una caduta per circa 30 metri dal sentiero Cintura del Procinto a Stazzema (Lucca), in Alta Versilia. L’escursionista era in compagnia di un altro uomo che, intorno alle 15.20, ha allertato i soccorsi. Una volta giunti sul posto, hanno effettuato le manovre rianimatorie, ma non c’è stato niente da fare e non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 78enne.

Sono intervenuti l’elioccorso Pegaso 3 oltre al personale del Soccorso Alpino di Querceta che ha dovuto provvedere anche a tagliare i rami di diverse piante per poter effettuare il recupero dell’uomo. L’operazione, fanno sapere i soccorritori, non è stata affatto semplice. L’escursionista è caduto in un punto che in passato è stato già teatro di altri incidenti mortali.

