Caldo e incendi a Messina: richieste di contributo danni entro il 7 maggio

Il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore con delega alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli avvisano i cittadini e i titolari di attività economiche e produttive interessati dagli eventi calamitosi registratisi in Città la scorsa estate, sulle modalità per beneficiare dell’eventuale riconoscimento di contributi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 1/2018.

La pubblicazione dell’avviso dell’Amministrazione comunale fa seguito all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile regionale, n. 1078 del 13 marzo 2024, avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani”.

Pertanto, gli interessati dovranno compilare, il modello B1 se trattasi di soggetti privati e il modello C1 se attività economiche, e inviare la modulistica all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, entro il 7 maggio 2024.

I moduli B1 e C1 sono scaricabili dal sito istituzionale del comune di Messina al link: https://comune.messina.it/it/civil-defence-information

