Caldo e incendi in Sicilia, squadre mobilitate anche oggi

Temperature elevate, oltre +30°C, e incendi in Sicilia. Anche ieri, i volontari della Protezione Civile siciliana sono stati attivamente coinvolti nel supportare il Corpo Forestale e i vigili del fuoco nel combattere gli incendi nella zona di Palermo. Anche oggi, la situazione resta critica, con una mobilitazione ancora intensa. Ieri, alle 16:22, la Protezione Civile ha ricevuto una segnalazione di incendio a Gibilrossa, una piccola frazione collinare tra i comuni di Misilmeri e Belmonte. I vigili del fuoco hanno richiesto il supporto della Soris per controllare meglio un incendio che minacciava diverse ville. Le operazioni per spegnere un incendio nel territorio di Palazzo Adriano sono state più lunghe e complesse. Questo incendio ha interessato un’area impervia di circa 3 ettari, coperta da macchia mediterranea e ampeloderma, nei pressi dei confini del Monte delle Rose. Le operazioni si sono concluse alle 21:40, ma gli uomini del Corpo Forestale rimangono sul posto per monitorare la situazione.

