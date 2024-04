Caldo in India durante le elezioni, 4 anziani morti in Kerala

MeteoWeb

Quattro persone sono morte a causa del caldo in diverse zone del Kerala, in India, mentre sono in corso le elezioni. Secondo i media locali, 3 delle vittime erano elettori, mentre il 4° era uno scrutatore del Left Democratic Front, che stava monitorando le operazioni in un seggio. Un uomo di 68 anni è svenuto subito dopo aver votato e, nonostante sia stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino, a Ottapalam è arrivato già deceduto, con una temperatura di +38°C in città. Un’altra vittima, un uomo di 76 anni, è tornato a casa ad Alappuzha dopo aver votato ed è morto poco dopo.

Per la prima volta nella storia delle elezioni politiche indiane, la Commissione Elettorale dell’India ha permesso il voto a domicilio per gli elettori anziani e disabili, ma solo per coloro che hanno compiuto 85 anni o più. Ci sono 8,1 milioni di indiani sopra gli 85 anni registrati nelle liste elettorali di tutto il Paese, mentre gli elettori disabili superano i 90 milioni.

