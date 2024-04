Caldo record in Austria: l’1 aprile toccati +28°C a Vienna, mai così presto

MeteoWeb

I giorni di Pasqua, tra fine marzo e 1 aprile, sono stati folli dal punto di vista meteorologico in Europa, con forti correnti meridionali che hanno innescato il trasporto di ingenti quantità di sabbia dal Sahara e fatto impennare le temperature dal Mediterraneo al Nord Europa. Mentre in Sicilia si sono toccati i +35°C grazie agli effetti orografici e nei Balcani sono stati battuti record su record, persino l’Austria si è avvicinata alla soglia dei +30°C. Il dato più clamoroso arriva dalla capitale Vienna, che l’1 aprile ha raggiunto una temperatura di +28,5°C. Si tratta della data più precoce in un anno in cui è stato toccato tale valore nel Paese da quando sono iniziate le misurazioni nel 1872. Tale data batte il record precedente di ben 20 giorni, mentre la data media per raggiungere una tale temperatura in Austria è il 27 maggio.

La situazione è ben rappresentata nel grafico pubblico da Geosphere Austria, che nel fornire il dato lo scorso 1 aprile ha dovuto comunicare ai lettori che non si trattava di un pesce d’aprile. Geosphere Austria l’ha definita “una temperatura davvero notevole per l’1 aprile”, specificando che nell’est del Paese quel giorno erano abbastanza comuni temperature di +25°C proprio grazie ai venti meridionali, mentre ad ovest, dietro il fronte freddo, vi erano appena +10°C.

Già il giorno prima, domenica 31 marzo, erano caduti diversi record a causa delle correnti calde da sud-ovest e delle masse di polvere sahariana, che hanno offuscato il cielo. A Linz, per esempio, è stata la giornata di marzo più calda dal 1895.

Gran caldo nel weekend

Ma il caldo tornerà presto a fare visita all’Austria. Secondo le previsioni, questo weekend le temperature massime potrebbero raggiungere addirittura i +30°C ed è probabile un nuovo record per l’inizio di aprile. Anche in questo caso, responsabili del caldo saranno le correnti meridionali che porteranno non solo aria calda ma anche polvere del Sahara. Le temperature saranno di circa 10-15°C sopra le medie tipiche della stagione e farà incredibilmente caldo anche in montagna, con lo zero termico che salirà a 4000 metri! Numerose stazioni stabiliranno nuovi record di temperatura.

