Caldo e sabbia del Sahara anche in Grecia: oggi previste punte di +31°C

Nuvole dense di polvere e sabbia, provenienti dal deserto del Sahara, hanno di nuovo invaso i cieli della Grecia, in particolare ad Atene e Salonicco. Queste masse di sabbia nell’aria, che si erano registrate anche la settimana scorsa in Grecia e in altri Paesi europei come la Svizzera e il Sud della Francia, hanno reso la respirazione difficile per molti. Dopo un fine settimana caldo, le previsioni per oggi pomeriggio ad Atene indicavano +26°C, “temperature simili a quelle di maggio“, secondo il sito web del canale televisivo pubblico ERT. Si prevede che il termometro possa addirittura superare i +30°C oggi, con previsioni di +31°C nel Sud del Peloponneso e sull’isola di Eubea, vicino alla capitale greca.

