Caldo in Sicilia: incendi nella provincia di Palermo

Non solo caldo, sole e mare. A rovinare il weekend in Sicilia, dove oggi si registrano punte di +28-29°C, ci pensa il problema degli incendi. Vigili del Fuoco e forestale, infatti, sono impegnati in alcuni incendi di macchia di mediterranea in provincia di Palermo. I roghi sono divampati a Ventimiglia di Sicilia, Misilmeri e Belmonte Mezzagno. La Protezione Civile aveva diramato un’allerta incendi media (livello arancione) in sette province, escluse solo Trapani e Messina. Per domani, domenica 14 aprile, l’allerta media è prevista nelle province di Catania, Enna e Ragusa.

