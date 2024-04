Caldo e vento forte, la Grecia alza il livello di allerta per gli incendi boschivi

MeteoWeb

La Grecia ha elevato il livello di allerta per gli incendi boschivi a “rischio alto” dopo che sono divampati decine di roghi, ha spiegato il Ministero della protezione civile. Sabato sono stati registrati “71 incendi nelle regioni agricole e forestali in tutto il Paese in 12 ore, tra le 3:00 e le 15:00 GMT“, ha evidenziato il Ministero, che si occupa anche della crisi climatica.

Gli incendi sono stati domati, compreso un incendio importante a Lasithi sull’isola di Creta che è divampato fino a mezzogiorno di domenica, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Tre persone sono rimaste leggermente ferite e una persona è stata arrestata per “aver causato l’incendio sabato mattina“, hanno spiegato i pompieri.

Si prevede che venti forti fino a 60 km/h soffieranno fino a oggi in alcune parti della Grecia, “rendendo la situazione estremamente pericolosa per lo scoppio di incendi“, ha sottolineato il Ministero. In tali aree, che includono la regione di Atene, il centro, le isole Cicladi e Creta, “tutti i servizi di protezione civile saranno posti al livello quattro (rischio elevato di incendi)“, ha evidenziato il Ministero.

Le temperature sono state insolitamente alte dall’inizio di aprile, raggiungendo i +31°C martedì a Chania, a Creta.

