Caldo weekend in Europa: battuti record in Slovenia, Bosnia e Croazia | DATI

“Troppi record da contare. Un altro weekend stupefacente di caldo per l’Europa. Record nazionali di aprile superati in Slovenia, Bosnia ed Erzegovina e Croazia, ma molti altri record dei singoli siti di rilievo sono caduti“: a segnalare diversi primati termici è il meteorologo scozzese Scott Duncan, che riporta i dati estremi di ieri: +33,3°C a Zenica (Bosnia ed Erzegovina), +32,6°C a Tiranges (Francia), +31,8°C a Metlika (Slovenia), +31,7°C a Deutschlandsberg (Austria), +31,6°C a Karlovac e Sisak (Croazia), +29,4°C all’osservatorio Fabra di Barcellona (Spagna), +26,8°C a Nyon (Svizzera). “Tuttavia, il cambiamento è già in corso,” evidenzia l’esperto. Nel caso dell’Italia, come noto, sole e caldo hanno le ore contate, presto lasceranno spazio a maltempo e freddo.

