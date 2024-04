Campi Flegrei: nuove scosse di terremoto a Pozzuoli nella notte

MeteoWeb

Nuove scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei: l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli che a partire dalle ore 03:38 (ora locale) “è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 21 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.4±0.3“. L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli “segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

