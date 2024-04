Il Canada occidentale devastato dagli incendi, rischio evacuazioni

MeteoWeb

L’Ovest del Canada, regione già colpita da un’aspra siccità e che l’anno scorso ha registrato la peggiore stagione degli incendi mai vissuta nel Paese, è nuovamente preda delle fiamme. Negli ultimi giorni sono scoppiati molti incendi e il governo teme un’altra estate “catastrofica“. In British Columbia, i pompieri stanno concentrando i loro sforzi nella regione centrale del Cariboo, dove un incendio doloso si è rapidamente diffuso durante il fine settimana ed è ora considerato fuori controllo. Le autorità hanno avvertito i residenti di prepararsi all’evacuazione, se necessario. Più di 110 incendi sono attivi in tutta l’area, mentre altri 66 sono in corso nella vicina Alberta. La stagione degli incendi del 2023 ha causato la morte di 8 pompieri e costretto all’evacuazione 230mila persone.

