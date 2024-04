Cancro, studio shock rivela che molti farmaci approvati velocemente non offrono alcun beneficio clinico

MeteoWeb

Farmaci antitumorali promettenti che ottengono approvazioni accelerate non sempre funzionano come sperato. Un nuovo studio ha rilevato che circa il 40% delle terapie antitumorali avviate attraverso il percorso di approvazione accelerato della Food and Drug Administration (FDA) statunitense tra il 2013 e il 2017 non hanno mostrato benefici clinici negli studi di follow-up più di cinque anni dopo.

Cos’è il programma di approvazioni accelerate della FDA

Creato in risposta all’epidemia di HIV/AIDS degli anni ’80 e dei primi anni ’90, il programma di approvazioni accelerate della FDA statunitense ha consentito, dal 1992, l’approvazione anticipata di farmaci che trattano condizioni gravi e soddisfano un bisogno medico insoddisfatto. Le approvazioni accelerate da parte della FDA sono comuni, soprattutto per le terapie contro il cancro. Un terzo di tutte le approvazioni di farmaci oncologici passano attraverso il percorso di approvazione accelerata e oltre l’80% di tutte le approvazioni accelerate vengono concesse per terapie antitumorali.

Tuttavia, le approvazioni accelerate si basano su marcatori surrogati dell’efficacia di un farmaco che si ritiene possano predire il beneficio clinico, senza misurare direttamente il beneficio. I livelli di colesterolo, ad esempio, sono un indicatore surrogato delle malattie cardiache, ma ciò che le aziende farmaceutiche devono dimostrare, negli studi di conferma post-approvazione, è che un farmaco appena approvato previene la morte per malattie cardiache.

Negli studi sul cancro, dimostrare che i pazienti vivono più a lungo con un determinato trattamento – indicato come sopravvivenza globale – è l’endpoint clinico ideale. Ma gli studi spesso utilizzano una misura surrogata della sopravvivenza libera da progressione, ovvero quanto tempo una persona convive con il cancro prima che peggiori.

Lo studio

Analizzando le approvazioni accelerate della FDA di farmaci antitumorali negli ultimi dieci anni, i ricercatori clinici del Brigham and Women’s Hospital di Boston hanno approfondito la ricerca che aveva precedentemente esaminato attentamente i risultati del programma, che è stato criticato per l’utilizzo di standard normativi inferiori rispetto alle approvazioni tradizionali, per costosi farmaci dal beneficio incerto.

“Sebbene l’approvazione accelerata possa essere utile, alcuni farmaci antitumorali non finiscono per dimostrare benefici nell’allungare la vita dei pazienti o nel migliorare la loro qualità di vita“, scrivono l’epidemiologo Ian Liu e i suoi colleghi nel loro studio.

Tra il 2013 e il 2023, 59 farmaci antitumorali hanno ottenuto l’approvazione provvisoria attraverso il percorso di approvazione accelerato della FDA, distribuiti su 129 indicazioni o usi. Ma il 41% – ovvero 19 dei 46 farmaci antitumorali a cui è stata concessa l’approvazione accelerata tra 2013 e 2017 – non ha prolungato la vita dei pazienti né migliorato la loro qualità di vita, hanno scoperto i ricercatori. Se si aggiungono i sette studi in corso per i quali i risultati non sono ancora disponibili, la cifra sale al 57% dei farmaci antitumorali accelerati che non mostrano benefici cinque anni dopo l’approvazione.

Ci sono, tuttavia, alcuni segnali che il sistema stia migliorando. I farmaci accelerati che si sono rivelati inefficaci negli studi di follow-up sono stati ritirati dal processo di approvazione più rapidamente, in soli 3,6 anni nel 2017 rispetto a circa 10 anni nel 2013.

Ma le aziende farmaceutiche stanno impiegando più tempo per dimostrare che i farmaci sono efficaci negli studi obbligatori post-approvazione, il che significa che tali farmaci sono disponibili per anni prima che i medici – e i loro pazienti – possano essere sicuri che i marcatori surrogati riflettano effettivamente il beneficio clinico.

I ricercatori hanno scoperto che il tempo necessario affinché i farmaci accelerati ottenessero l’approvazione tradizionale se mostravano benefici si è allungato nel periodo di studio, aumentando da 1,6 anni a 3,6 anni nel corso della durata dello studio. Ciò è parallelo ad altre ricerche che mostrano che i ritardi negli studi di conferma possono portare all’uso di alcuni farmaci per più di un decennio senza confermare che aiutino i pazienti a vivere una vita più lunga o migliore.

I problemi della ricerca clinica sul cancro

Questo non è l’unico problema che affligge la ricerca clinica sul cancro. Uno studio del 2022 ha rilevato che i dati di più della metà dei 300 studi clinici controllati dell’ultimo decennio sono rimasti inaccessibili nonostante tali studi siano alla base dell’approvazione di farmaci antitumorali. Ciò significa che ricercatori e medici non possono verificare le prove su cui la FDA ha basato le sue decisioni.

Nel giugno 2022, il governo degli Stati Uniti ha approvato le riforme legislative al percorso di approvazione accelerata, che secondo i ricercatori erano “attese da tempo”. Questi cambiamenti significheranno che la FDA potrà richiedere che le aziende farmaceutiche abbiano almeno avviato studi di conferma prima di concedere approvazioni accelerate e dovranno riferire sui progressi dei loro studi due volte all’anno. Il tempo dirà quale impatto avranno queste riforme.

Lo studio è stato pubblicato su Journal of American Medical Association.

