Cassibile, soccorso biker infortunatosi nella zona del Castello del Marchese

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nel tardo pomeriggio di domenica di Pasqua 31 marzo, per il recupero di un biker siracusano infortunatosi nella zona del Castello del Marchese, nel territorio di Cassibile (Siracusa). Allertati dalla Centrale Operativa del 118, la squadra di soccorso del CNSAS Sicilia si è recata nella zona dove si trovava il biker infortunato ed inviduatolo in una zona particolarmente impervia, lo ha raggiunto a piedi, seguita e costantemente geolocalizzata in remoto dai nostri Tecnici di Ricerca, al fine di mantenere in sicurezza i soccorritori in intervento, viste le particolari condizioni del terreno e il sopraggiungere del buio. L’uomo, infortunatosi per una caduta, presentava diversi sospetti traumi, per i quali si è proceduto ad immobilizzarlo ed imbarellarlo, per essere evacuato mediante barella portantina fuori dalla zona impervia, lungo un crinale in risalita fino ai mezzi fuoristrada, per poi raggiungere l’ambulanza 118 in attesa in una zona più agevole. Affidato ai sanitari, il biker è stato trasportato in pronto soccorso. Sul posto, insieme alle squadre del CNSAS Sicilia, presenti i Vigili del Fuoco, il SAGF della Guardia di Finanza e il personale sanitario del 118.

