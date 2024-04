“Chi ha spento le stelle?”: l’astroturismo come nuova opportunità per le aree rurali

MeteoWeb

Il 19 aprile 2024, alle ore 10:00, a Torino in Corso Francia 329, si terrà “Chi ha spento le stelle?”, evento nella cornice del progetto Starlight, promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dal GAL Escartons e Valli Valdesi. Un incontro che segna un momento importante per fare il punto sugli esiti dell’iniziativa, finanziata dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea e incentrata sui temi del turismo sostenibile come nuovo motore per la valorizzazione del territorio.

Il progetto Starlight coinvolge giovani e professionisti in un percorso formativo sulle potenzialità dell’astroturismo e sulla riduzione dell’inquinamento luminoso, per creare nuove opportunità di sviluppo turistico sostenibile nelle aree coinvolte. In particolare, i partecipanti hanno l’opportunità di incontrarsi in diversi seminari in tutta Europa, affrontando i temi del “Costruire la propria carriera nell’Astroturismo” in Bulgaria, di “Natura e biodiversità” in Spagna (previsto per il prossimo mese di settembre) e del “Marketing territoriale” in Italia, che si svolge dal 15 al 18 aprile a Pragelato sul territorio del GAL EVV.

I cieli bui possono essere una nuova opportunità per il turismo delle aree rurali? L’evento del 19 aprile sarà l’occasione per enti e realtà locali di dare una risposta concreta a questa domanda e per approfondire i temi di interesse del progetto e del lavoro svolto dai giovani che hanno partecipato al percorso di formazione. Saranno presenti interventi da parte di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e partecipanti al progetto, che condivideranno esperienze, risultati ottenuti e prospettive future.

