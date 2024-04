Cielo spettacolare alle Mauritius: il sole illumina un tappeto di cirri | VIDEO

MeteoWeb

La natura sa sempre come stupirci. Da Triolet, cittadina a 11 chilometri da Port Louis, capitale delle Mauritius, arrivano queste spettacolari immagini del cielo. Nel video a corredo dell’articolo, si vede il cielo coperto da cirri, nuvole abbastanza comuni ma comunque molto affascinanti che si presentano come chiazze biancastre disposte in strette bande, dall’aspetto filamentoso o setoso. Ad aggiungere un tocco di magia in più alla scena è il sole, che illumina questo tappeto di nuvole, dandogli un aspetto dorato verso l’orizzonte.

