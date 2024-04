La Cina annuncia il lancio della missione Shenzhou-18, a bordo 3 astronauti

MeteoWeb

Domani la capsula Shenzhou-18 sarà lanciata dal Centro di Jiuquan, nel Nord/Ovest della Cina. È quanto annunciato dall’Agenzia spaziale AEMT del gigante asiatico. L’equipaggio della missione Shenzhou-18 sarà composto dagli astronauti cinesi Ye Guangfu, designato comandante della missione, Li Cong e Li Guangsu, ha riferito l’AEMT in una conferenza stampa. Durante i 6 mesi di permanenza in orbita, gli astronauti dovranno svolgere “2 o 3 attività extraveicolari e 6 uscite attraverso il portello di carico“, ha rivelato l’agenzia. Oltre all’equipaggio, Shenzhou-18 trasporterà attrezzature sperimentali e relativi campioni per realizzare in orbita il primo progetto nazionale di ricerca ecologica acquatica. Secondo l’AEMT, questo progetto, incentrato sul pesce zebra e sul Ceratophyllum demersum, mira a stabilire un ecosistema acquatico stabile e autocircolante nello Spazio. Nello stesso annuncio, l’AEMT ha riferito che la Cina sta finalizzando la selezione del quarto gruppo di “taikonauti”, che saranno responsabili dei prossimi compiti sulla stazione spaziale cinese, chiamata Tiangong, che significa “Palazzo Celeste” in mandarino, e successivamente della realizzazione delle missioni di allunaggio sul satellite della Terra. L’Agenzia spaziale cinese ha annunciato che accelererà la ricerca e incoraggerà la partecipazione di astronauti e turisti spaziali stranieri ai voli verso la stazione spaziale. La stazione spaziale cinese dovrebbe operare per circa 15 anni, orbitando a circa 400 km dalla superficie terrestre.

