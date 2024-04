Clima, blitz di Ultima Generazione all’Accademia di Venezia: attivisti si incollano sotto un quadro

MeteoWeb

Blitz del gruppo di attivisti per il clima “Ultima Generazione” alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Sei attivisti hanno incollato le mani sul muro sotto al quadro di Francesco Guardi “Il bacino di San Marco con l’isola di San Giorgio e la Giudecca”. Al centro della loro protesta proprio il destino di Venezia riguardo il cambiamento climatico. Per questo, hanno tenuto tirato un filo davanti alla tela, con la data 2044, “anno dopo il quale non si sa cosa ne sarà della città e del mondo”. I giovani hanno ribadito la necessità di un fondo di riparazione per una programmazione, principale rivendicazione delle loro manifestazioni. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha proceduto con l’identificazione.

