Clima, la verità sui dati NOAA: “le temperature provengono da stazioni fantasma, non sono reali ma vengono ampiamente utilizzate”

MeteoWeb

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prevede che luglio, agosto e settembre saranno più caldi del solito. “La Terra sta lanciando una richiesta di soccorso”, ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres il 19 marzo. “L’ultimo rapporto sullo stato del clima globale mostra un pianeta sull’orlo del baratro. L’inquinamento da combustibili fossili sta mandando il caos climatico fuori scala. Le sirene suonano a tutto volume su tutti i principali indicatori: l’anno scorso si è registrato un caldo record, livelli del mare record e temperature della superficie dell’oceano record. Alcuni record non sono solo in vetta alle classifiche, stanno sfondando le classifiche”, ha detto Guterres in una delle sue solite catastrofiche dichiarazioni. Il Presidente statunitense Joe Biden, per esempio, in molteplici occasioni ha definito il clima “una minaccia esistenziale”.

Quando si ricordano le temperature passate per fare paragoni con il presente e, cosa ancora più importante, per informare la futura politica climatica, funzionari come Guterres e Biden si affidano in parte alle letture della temperatura della United States Historical Climatology Network (USHCN). La rete è stata istituita per fornire una “registrazione climatica storica accurata, imparziale e aggiornata per gli Stati Uniti”, afferma la NOAA, e ha registrato più di 100 anni di temperature massime e minime giornaliere dalle stazioni di tutti gli Stati Uniti.

Ora un articolo del “The Epoch Times” mette in evidenza un problema sollevato dagli esperti: un numero crescente di stazioni dell’USHCN non esistono più.

“Sono andate fisicamente, ma riportano ancora i dati, come per magia“, ha detto il Tenente colonnello John Shewchuk, un meteorologo consulente certificato. “La NOAA fabbrica dati sulla temperatura per oltre il 30% delle 1.218 stazioni di segnalazione USHCN che non esistono più”, aggiunge Shewchuk, che le definisce stazioni “fantasma”.

Shewchuck ha affermato che le stazioni USHCN hanno raggiunto un massimo di 1.218 stazioni nel 1957, ma dopo il 1990 il numero di stazioni attive ha iniziato a diminuire a causa dell’invecchiamento delle attrezzature e del ritiro del personale. La NOAA – riporta l’articolo del The Epoch Times – registra ancora i dati di queste stazioni fantasma prendendo le letture della temperatura dalle stazioni circostanti e registrando la loro media per la stazione fantasma, seguita da una “E” per indicare la stima.

L’aggiunta dei dati delle stazioni fantasma significa che “i rapporti mensili e annuali della NOAA non sono rappresentativi della realtà”, ha affermato Anthony Watts, meteorologo e ricercatore senior per l’ambiente e il clima presso l’Heartland Institute. “Se questo tipo di processo fosse utilizzato in un tribunale, le prove verrebbero scartate perché inquinate”.

Dati critici

Il registro completo dei dati USHCN della NOAA è disponibile sul suo sito web, rendendolo uno strumento vitale per gli scienziati che esaminano le tendenze della temperatura da prima della rivoluzione industriale. Jamal Munshi, Professore emerito alla Sonoma State University in California, ha scritto in un articolo del 2017 che, poiché molte delle stazioni dell’USHCN e i loro dati risalgono al 1800, sono state “ampiamente utilizzate nello studio del riscaldamento globale“.

“La paura del riscaldamento globale di origine antropica ha generato un grande interesse per le tendenze della temperatura, al punto che anche i più piccoli cambiamenti nella registrazione della temperatura vengono esaminati attentamente, e le implicazioni controverse per i loro effetti sul clima, sulle condizioni meteorologiche estreme e sull’innalzamento del livello del mare vengono soppesate rispetto al costo della riduzione delle emissioni come un modo per moderare questi cambiamenti”, ha scritto Munshi. “Le politiche energetiche e di sviluppo in tutto il mondo sono influenzate da queste valutazioni”.

Shewchuk ha affermato che i dati USHCN sono gli unici dati storici sulla temperatura a lungo termine di cui dispongono gli Stati Uniti. “In questi giorni di presunta “crisi climatica”, si potrebbe pensare che il mantenimento delle stazioni di rilevamento della temperatura effettiva sia una priorità assoluta, ma invece producono dati per centinaia di stazioni inesistenti. Questo è un modo bizzarro di monitorare un clima considerato una minaccia esistenziale”, ha affermato. “I dati osservati sono reali. I dati alterati e fabbricati non sono reali. Punto”.

Il sito web, noaacrappy, elenca tutte le stazioni fantasma o “zombie”, la loro posizione, da quanto tempo sono chiuse e quindi fornisce link alle registrazioni della NOAA. Significativamente, non tutte le stazioni utilizzate per interpolare i dati sulla temperatura sono vicine alla stazione chiusa. Quindi, ipoteticamente, è possibile che, poiché le stazioni di Oklahoma City sono tutte “zombie”, i dati di interpolazione provengano addirittura da Gainesville, in Texas, che è a circa 220km di distanza, e Enid, in Oklahoma, che è a più di 160km di distanza.

“Per vari motivi, la NOAA sente il bisogno di modificare questi dati invece di risolvere i problemi delle apparecchiature che ritiene esistano“, ha affermato Shewchuk. “Riparare le stazioni di rilevamento della temperatura non è scienza missilistica. Se possiamo andare nello spazio per riparare il telescopio Hubble, possiamo sicuramente scendere sulla Terra per riparare alcuni termometri”.

Non un fenomeno recente

L’uso da parte della NOAA di stazioni di temperatura fantasma non è un fenomeno recente, riporta The Epoch Times. Nel 2014, Watts ha sollevato la questione delle stazioni fantasma e dei dati errati con Tom Peterson, capo scienziato della NOAA presso il National Climatic Data Center, e John Nielsen-Gammon, climatologo statale del Texas, che hanno confermato l’esistenza di un problema. “Anthony, ho appena controllato tutte le stazioni USHCN del Texas. Tredici avevano stime al posto di dati apparentemente buoni”, ha scritto Nielsen-Gammon in un’email a Watts, secondo un rapporto sul sito web di quest’ultimo. “È un problema, uno grosso. E quando Zeke [Hausfather] ha fatto un’analisi superficiale giovedì sera, ha scoperto che era sistemico per l’intero registro, e fino al 10% delle stazioni hanno dati “stimati” che coprono un arco di oltre un secolo”.

All’epoca, Watts riferì sul suo sito web sul clima, “Watts Up With That”, che la NOAA stava prendendo sul serio la questione e si aspettava che pubblicassero una soluzione a breve. Quella soluzione non si è mai concretizzata.

Il Cooperative Observer Program della NOAA, che comprende le stazioni USHCN, è una rete di osservazioni meteorologiche giornaliere effettuate da oltre 8.500 volontari, afferma la sua pagina web. Watts ha affermato che il processo per i volontari è “ad alta intensità di manodopera”. “Richiede alle persone di registrare la temperatura massima e minima, le precipitazioni, la temperatura al momento dell’osservazione, e di farlo in un momento molto specifico, ogni giorno. E questo deve poi essere registrato e inviato al National Climatic Data Center di Nashville, ora noto come National Center for Environmental Information”, ha affermato. “In parte è ancora fatto su carta, in parte è ancora fatto tramite tastiera. Richiede molta dedizione e impegno da parte dell’osservatore. È un lavoro ingrato. E di conseguenza, gli osservatori stanno scomparendo”.

Watts ha spiegato che quando ciò accade, invece di sottrarre la stazione senza personale dal numero complessivo di stazioni USHCN, la NOAA crea un numero dalle stazioni circostanti. “Di conseguenza, ci ritroviamo con un frullato di dati che è fondamentalmente un gran pasticcio e, nella maggior parte dei casi, non è reale”, ha affermato Watts.

La difesa della NOAA

I Centri nazionali per l’informazione ambientale della NOAA hanno confermato a The Epoch Times di utilizzare dati di stazioni “fantasma”. A titolo di spiegazione, viene detto che “la NOAA fornisce stime per i valori di temperatura mensili mancanti nel set di dati USHCNv2.5. L’approccio alla stima dei valori mancanti è descritto nel documento di sintesi USHCN v2 e i valori stimati sono contrassegnati con un flag specifico come descritto nel file readme USHCN. Questo flag viene utilizzato per distinguere i valori osservati dai valori stimati. Questa caratteristica di fornire valori stimati per creare periodi di registrazione uniformi per le stazioni di temperatura mensili è in qualche modo unica per i dati mensili dell’USHCN, che hanno fornito stime per diversi decenni. Mentre queste stime sono fornite come servizio agli utenti che possono beneficiare della completezza dei dati forniti dall’USHCN, la stessa NOAA non utilizza direttamente le stime per le stazioni chiuse (o per i primi periodi prima dell’inizio della registrazione osservata) nelle proprie attività di monitoraggio del clima”.

Shewchuk non ha creduto alla risposta della NOAA: “è il gioco delle tre carte”, ha detto. “I dati ‘USHCN’ sono ora inclusi in una serie di set di dati più ampi con vari nomi, quindi ora alcuni possono ufficialmente affermare che ‘USHCN’ non viene utilizzato come una singola entità. Tuttavia, tutti i dati USHCN vengono effettivamente utilizzati per tutti gli studi storici sul clima perché i dati USHCN sono gli unici che risalgono a oltre 100 anni fa. Senza questi dati storici, siamo ciechi rispetto al cambiamento climatico”. Ha aggiunto: “se la NOAA non utilizza i dati dell’USHCN, allora perché usano i nostri soldi delle tasse per aggiornare quotidianamente i file di dati dell’USHCN? Perché usano i soldi delle nostre tasse per tornare periodicamente indietro e alterare i dati sulla temperatura precedentemente alterati?”.

Il problema più grande

Secondo Watts, le stazioni fantasma sono problematiche, ma sono solo una parte di un problema molto più grande. Ha spiegato che diverse entità – come Copernicus della Commissione Europea, il Goddard Institute for Space Studies (GISS) della NASA, Earth Surface Temperatures (BEST) di Berkeley e NOAA – pubblicano dati climatici mensili e annuali e si pubblicizzano come dotati di “dati indipendenti”. “Questa è una bugia”, ha detto Watts riguardo all’affermazione di dati indipendenti. “Il set di dati USHCN e il [nuovo] set di dati della divisione climatica nClimDiv [che utilizza le stesse stazioni e presenta gli stessi problemi] proviene dal Cooperative Observer [Program] negli Stati Uniti. Allo stesso modo, nel resto del mondo, esiste un Cooperative Observer [Program] che soffre degli stessi problemi di logoramento e incompetenza. E si chiama GHCN, Global Historical Climatology Network”.

“Tutte queste diverse entità là fuori, come NOAA, GISS, BEST, tutte le entità che ho elencato, utilizzano gli stessi dati del GHCN. E tutti applicano la propria serie di aggiustamenti della “salsa speciale” per creare ciò che credono sia vero. È quasi come se ciascuna di queste entità stesse creando la propria versione del vero Dio reale. È come una religione. Stanno utilizzando diverse tecniche matematiche e statistiche per produrre la loro versione della realtà climatica. E tutto risale allo stesso set di dati di stazioni fantasma originali, mal posizionate e mal mantenute in tutto il mondo. USHCN e GHCN sono la stessa cosa. Pertanto, non esiste un set di dati sulla temperatura indipendente. È falso che qualcuno affermi questo”, ha aggiunto.

Shewchuk ha affermato che il riscaldamento che la Terra ha subito a partire dal 1800 è molto inferiore a quanto riportato, ma anche se così non fosse, le temperature più alte sono naturali – non provocate dall’uomo – e non sono motivo di preoccupazione. “Stiamo ancora uscendo dalla Piccola Era Glaciale perché i cicli solari di Bray ed Eddy sono ancora nelle loro fasi di riscaldamento”, ha detto. “[L’anidride carbonica] è un gas serra, ma il suo contributo al riscaldamento odierno è insignificante. Ogni volta che qualcuno mi chiede quanta CO 2 “prodotta dall’uomo” sta aumentando la temperatura della Terra, rispondo: “la crescita di una nuova ciglia aumenta il tuo peso?”, afferma Shewchuk.

“Non esiste un’emergenza climatica. In effetti, tutte le misure di forte maltempo stanno diminuendo, anche i tornado e gli uragani. Inoltre, il riscaldamento globale (almeno quel poco che c’è) e l’aumento della CO 2 fanno bene alla vita sulla Terra. La storia ci mostra chiaramente che la vita prospera durante i periodi caldi (come il Periodo Caldo Medievale) e soffre durante i periodi freddi (come la Piccola Era Glaciale)”, afferma Shewchuk. Ha sottolineato che anche la NOAA e la NASA riferiscono che l’aumento di CO 2 ha “rinverdito il pianeta” e aumentato la crescita delle piante, il che ha portato benefici alla produzione alimentare. “Dovremmo celebrare la CO 2 , non demonizzarla”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.