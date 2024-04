Clima, effetti del riscaldamento sulla resilienza della Grande Barriera Corallina

MeteoWeb

Alcune aree più profonde della Grande Barriera Corallina sono rimaste isolate dalle dannose ondate di calore, ma tale protezione rischia di andare persa a causa del riscaldamento globale. È quanto sostiene uno studio condotto dalle università di Exeter e Queensland, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Da otto anni a questa parte, in cinque anni le elevate temperature superficiali hanno provocato uno “sbiancamento” di massa della Grande Barriera Corallina, con l’ultimo anno che è quello corrente. Le proiezioni dei cambiamenti climatici per le barriere coralline si basano solitamente sulle temperature della superficie del mare, ma questo approccio ignora il fatto che le acque più profonde non subiscono necessariamente lo stesso riscaldamento di quelle in superficie.

Il nuovo studio ha esaminato come il cambiamento delle temperature influenzerà i coralli mesofotici, che si trovano a profondità comprese tra i 30 e i 50 metri. Gli scienziati hanno scoperto che la separazione tra le acque calde di superficie e quelle più fredde e profonde è in grado di isolare le barriere coralline dalle ondate di calore superficiali, ma questa protezione andrà persa se il riscaldamento globale supererà di 3°C i livelli preindustriali. Secondo i ricercatori, modelli simili potrebbero verificarsi in altre barriere coralline di tutto il mondo, ma le condizioni locali che influenzano il modo in cui l’acqua si muove e si mescola rivelano che il grado di esistenza di rifugi per coralli in acque più profonde e di isolamento dalle ondate di calore in superficie varierà.

Un limite per la resilienza delle barriere coralline

“Le barriere coralline sono il canarino nella miniera di carbone, che ci avverte delle numerose specie ed ecosistemi colpiti dal cambiamento climatico – ha dichiarato Jennifer McWhorter, che ha condotto la ricerca durante un dottorato di ricerca QUEX presso le università di Exeter e Queensland – lo sbiancamento dei coralli è un segno drammatico dell’impatto che l’uomo sta avendo sul pianeta. Il nostro studio offre sia una speranza che un avvertimento: la speranza che alcune barriere coralline siano resilienti agli attuali livelli di cambiamento climatico e l’avvertimento che questa resilienza ha i suoi limiti”.

Lo studio rileva che 3°C di riscaldamento globale porterebbero le temperature mesofotiche della Grande Barriera Corallina oltre i 30°C, una soglia riconosciuta per la mortalità dei coralli. Ciò non significa necessariamente che tutti i coralli muoiano, ma che la barriera corallina si troverebbe in uno stato di stress che ne aumenterebbe la mortalità e potrebbe provocarne il collasso. “Ad alcune specie di coralli che abitano acque poco profonde, le barriere mesofotiche non possono fornire un rifugio, dato che le barriere poco profonde sono degradate”, ha affermato McWhorter, ora al NOAA’s Atlantic Oceanographic & Meteorological Laboratory. “E, come dimostra il nostro studio, i coralli mesofotici sono a loro volta minacciati se il riscaldamento globale continua”, ha proseguito McWhorter.

Per calcolare le proiezioni sul riscaldamento delle barriere mesofotiche, il gruppo di ricerca ha preso in considerazione fattori come il vento e la miscelazione dell’acqua con le maree e le complessità locali. Gli scienziati stimano che, entro il 2050 e il 2060, le temperature del fondo della Grande Barriera Corallina aumenteranno di 0,5-1°C in caso di emissioni di gas serra più basse e di 1,2-1,7°C in caso di emissioni più elevate.

“Per proteggere le barriere coralline, dobbiamo capirle meglio“, ha dichiarato Paul Halloran, del Global Systems Institute di Exeter: “le barriere coralline devono affrontare molteplici minacce, non solo il cambiamento climatico”, ha aggiunto, spiegando che “se la gestione di queste minacce è mirata alle barriere coralline, che hanno le migliori possibilità di sfuggire agli impatti peggiori del cambiamento climatico, vi sono speranze di poter mantenere alcune barriere coralline sane”. “C’è molto da imparare sulle barriere coralline tropicali più profonde, soprattutto perché non possiamo dare per scontato che la loro profondità fornisca un rifugio persistente dalle conseguenze dell’aumento delle emissioni globali di carbonio”, ha concluso Peter Mumby, dell’Università del Queensland.

