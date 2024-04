Clima, Energia e Ambiente: il 16 aprile Pichetto illustrerà i temi e l’agenda della riunione ministeriale G7

MeteoWeb

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica organizza a Roma una conferenza stampa di presentazione del G7 Clima, Energia e Ambiente. L’incontro con gli organi di informazione si terrà martedì 16 aprile alle ore 11, presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera (Palazzo Grazioli – via del Plebiscito 102). In tale occasione, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, illustrerà i temi e l’agenda della riunione ministeriale G7, in programma dal 28 al 30 aprile a Torino, presso la Reggia di Venaria Reale. I lavori della conferenza stampa saranno aperti dal Presidente dell’Associazione Stampa Estera, Esma Cakir.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.