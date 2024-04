Clima, marzo caldo e particolarmente piovoso in Trentino

MeteoWeb

Il mese di marzo 2024 è risultato molto piovoso in Trentino con temperature sopra la media, in particolare per quanto riguarda le minime assolute. Le precipitazioni ed i giorni piovosi sono risultati quasi ovunque più che doppi rispetto alla media. Lo conferma l’analisi mensile di Meteotrentino. Il mese è stato caratterizzato da frequenti ed abbondanti precipitazioni soprattutto negli ultimi giorni, quando intensi flussi meridionali hanno determinato precipitazioni a tratti persistenti.

