Clima, NOAA: “crescita costante dei gas serra nel 2023”

Secondo gli scienziati della NOAA, i livelli dei tre più importanti gas serra causati dall’uomo – anidride carbonica (CO 2 ), metano e protossido di azoto – hanno continuato a salire costantemente nel 2023. Sebbene l’aumento dei tre gas che intrappolano il calore registrato nei campioni di aria raccolti dal Global Monitoring Laboratory (GML) della NOAA nel 2023 non sia stato così elevato come i salti record osservati negli ultimi anni, esso era in linea con i forti aumenti osservati durante l’ultimo decennio.

La concentrazione globale in superficie di CO 2 , in media su tutti i 12 mesi del 2023, è stata di 419,3 parti per milione (ppm), con un aumento di 2,8 ppm durante l’anno. Questo è stato il 12° anno consecutivo di aumento della CO 2 di oltre 2 ppm, estendendo il più alto tasso sostenuto di aumento della CO 2 durante i 65 anni di monitoraggio. Tre anni consecutivi di crescita della CO 2 di 2 ppm o più non erano stati osservati nei registri di monitoraggio della NOAA prima del 2014. La CO 2 atmosferica è ora più alta di oltre il 50% rispetto ai livelli preindustriali.

“L’aumento del 2023 è il terzo più grande dell’ultimo decennio, probabilmente il risultato di un continuo aumento delle emissioni di CO 2 da combustibili fossili, insieme all’aumento delle emissioni di incendi, probabilmente a seguito della transizione da La Niña a El Niño”, ha affermato Xin Lan, scienziato del CIRES che guida gli sforzi del GML per sintetizzare i dati della rete globale di riferimento sui gas serra della NOAA per monitorare le tendenze globali.

Metano

Il metano atmosferico, meno abbondante della CO 2 ma più potente nell’intrappolare il calore nell’atmosfera, è salito a una media di 1922,6 parti per miliardo (ppb). L’aumento del metano nel 2023 rispetto al 2022 è stato di 10,9 ppb, inferiore ai tassi di crescita record osservati nel 2020 (15,2 ppb), 2021 (18 ppb) e 2022 (13,2 ppb), ma comunque il quinto più alto da quando è iniziata la rinnovata crescita del metano nel 2007. I livelli di metano nell’atmosfera sono ora più alti di oltre il 160% rispetto al livello preindustriale.

Protossido di azoto

Nel 2023, i livelli di protossido di azoto, il terzo gas serra più significativo causato dall’uomo, sono aumentati di 1 ppb a 336,7 ppb. I due anni di crescita più elevata dal 2000 si sono verificati nel 2020 (1,3 ppb) e nel 2021 (1,3 ppb). Gli aumenti del protossido di azoto atmosferico negli ultimi decenni sono principalmente dovuti all’uso di fertilizzanti azotati e letame derivanti dall’espansione e dall’intensificazione dell’agricoltura. Le concentrazioni di protossido di azoto sono superiori del 25% rispetto al livello preindustriale di 270 ppb.

Prendere il polso del pianeta un campione alla volta

Il Global Monitoring Laboratory della NOAA ha raccolto più di 15.000 campioni di aria dalle stazioni di monitoraggio di tutto il mondo nel 2023 e li ha analizzati nel suo laboratorio all’avanguardia a Boulder, in Colorado. Ogni primavera, gli scienziati della NOAA pubblicano calcoli preliminari dei livelli medi globali di questi tre gas serra primari a lunga vita osservati durante l’anno precedente per tracciarne l’abbondanza, determinare le emissioni e comprendere i feedback del ciclo del carbonio.

Le misurazioni sono ottenute da campioni di aria raccolti da siti nella rete globale di riferimento sui gas serra della NOAA, che comprende circa 53 siti di campionamento cooperativi in tutto il mondo, 20 siti di torri alte e siti di operazioni di routine degli aeromobili nel Nord America.

La ricerca continua a indicare fonti microbiche per l’aumento del metano

Le misurazioni della NOAA mostrano che il metano atmosferico è aumentato rapidamente durante gli anni ’80, si è quasi stabilizzato alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, per poi riprendere un rapido aumento nel 2007.

Uno studio del 2022 condotto da scienziati della NOAA e della NASA e ulteriori ricerche della NOAA nel 2023 suggeriscono che oltre l’85% dell’aumento dal 2006 al 2021 è dovuto all’aumento delle emissioni microbiche generate da bestiame, agricoltura, rifiuti umani e agricoli, zone umide e altre fonti acquatiche. Il resto dell’aumento è stato attribuito all’aumento delle emissioni di combustibili fossili.

“Oltre alla crescita record del metano nel 2020-2022, abbiamo anche osservato bruschi cambiamenti nella composizione isotopica del metano che indicano un ruolo ancora più dominante dell’aumento delle emissioni microbiche”, ha affermato Lan.

