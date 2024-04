Energia, Coldiretti: “bene prezzi minimi garantiti per il biogas”

MeteoWeb

“La delibera emanata da Arera che stabilisce la definizione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti biogas rappresenta un passo importante per il sostegno all’energia rinnovabile e alla sostenibilità del settore agricolo e alle aziende produttrici”. E’ quanto afferma il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini in merito al provvedimento pubblicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

“La misura, sostenuta fortemente da Coldiretti, non solo riconosce il valore dell’energia pulita prodotta dal settore agricolo – continua Prandini -, ma riflette l’impegno concreto verso gli agricoltori che hanno investito in impianti a biogas, incentivando ulteriori investimenti verso la transizione ecologica intrapresa dal nostro Paese e garantendo competitività e sostenibilità delle nostre aziende nel contesto energetico attuale, in particolare per quelle zootecniche”.

La delibera arriva dopo un lungo lavoro svolto da Coldiretti, che ha proposto la norma approvata nel Dl Rigassificatori e ne ha sollecitato l’approvazione superando ritardi accumulati non più sostenibili per le aziende.

L’obiettivo è ora quello di inserire dei correttivi – conclude Coldiretti – che valorizzino maggiorante la flessibilità della produzione di biogas, anche attraverso la partecipazione degli impianti in esercizio alle Comunità Energetiche Rinnovabili. L’agricoltura italiana continuerà così grazie all’innovazione a rappresentare una risorsa fondamentale per la sicurezza alimentare ed energetica del nostro Paese.

