Come cambiano i valori culturali nel mondo? Ecco cosa dice la scienza

MeteoWeb

Secondo un articolo pubblicato su Nature Communications, i valori culturali potrebbero essere diventati più differenti globalmente, ma più simili regionalmente, negli ultimi 40 anni. Gli autori suggeriscono che nel tempo i paesi occidentali ad alto reddito siano diventati sempre più culturalmente distinti rispetto ad altre regioni del mondo. Al contrario, i paesi nella stessa regione del mondo hanno sviluppato valori culturali più simili.

Valori nell’era della globalizzazione

In un mondo moderno, la globalizzazione, i media di massa e la diffusione della tecnologia hanno reso molte forme di cultura più simili, ma non necessariamente i valori culturali. Teorie concorrenti hanno dibattuto se lo sviluppo economico incoraggerebbe l’espressione di sé e la tolleranza o faciliterebbe lo sviluppo di identità nazionali distinte.

Joshua Conrad Jackson e Danila Medvedev hanno analizzato i dati del World Values Survey provenienti da oltre 400.000 persone in 76 paesi su tutti i continenti abitati tra il 1981 e il 2022. Hanno misurato la variazione culturale per 40 valori, molti dei quali riguardavano apertura, obbedienza e fede. Gli autori hanno anche misurato la somiglianza nei valori tra i paesi nel corso di questo periodo di tempo. Hanno trovato prove di divergenza globale nei valori culturali, come l’importanza che i bambini apprendano le credenze religiose o la giustificabilità della prostituzione, ma anche una convergenza tra i paesi nella stessa regione.

Ad esempio, mentre anni fa le persone in Australia e in Pakistan trovavano ugualmente ingiustificabile il divorzio, le loro opinioni si sono evolute in modi opposti, così come l’importanza che danno all’obbedienza dei bambini.

Gli autori suggeriscono che la globalizzazione da sola potrebbe non portare alla convergenza dei valori culturali e sociali e che la ricchezza potrebbe avere effetti diversi sui valori culturali in diverse regioni. Ad esempio, l’aumento della ricchezza pro capite è stato simile ad Hong Kong e in Canada tra il 2000 e il 2020, ma l’accettazione dell’omosessualità è aumentata a un ritmo più rapido in Canada. Inoltre, l’importanza dell’etica del lavoro dei bambini è diminuita in Canada, ma è aumentata ad Hong Kong.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.