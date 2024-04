Come un’eclissi solare totale nel 1919 lasciò i fisici “sbalorditi” cambiando irreversibilmente la storia della scienza

MeteoWeb

Era il 1919 quando la Luna ha fatto una cosa perfettamente naturale: ha oscurato la nostra vista del Sole, ma quell’eclissi ha cambiato la nostra comprensione dell’universo per sempre. L’astronomo Arthur Eddington dall’isola africana di Príncipe, stava osservando le posizioni di stelle e pianeti che divennero visibili durante la strana oscurità diurna. Con la maggior parte della luce solare attenuata, fu in grado di vedere come la luce proveniente da stelle lontane si deformava quando veniva deviata dalla forza di gravità del nostro Sole, un effetto chiamato lente gravitazionale.

La dimostrazione della Relatività Generale

Confermò le sue osservazioni con quelle di un’altra spedizione in Brasile, e queste osservazioni offrirono alcune delle prime prove per la relativamente nuova teoria della relatività generale di Albert Einstein. Questa descrizione di come gli oggetti massicci deformano il tessuto dello spazio-tempo è ora considerata fondamentale, ma all’epoca fu una rivelazione. L’eclissi del 1919 cambiato tutto ciò che pensiamo sulla gravità e sul cosmo.

Più tardi, il New York Times scrisse: “LUCI TUTTE FUORI POSTO NEI CIELI; Gli uomini di scienza più o meno sbalorditi dai risultati delle osservazioni dell’eclissi. LA TEORIA DI EINSTEIN TRIONFA. Le stelle non sono dove sembravano o erano state calcolate essere, ma nessuno deve preoccuparsi.”

La magia dell’eclissi

La prima cosa che si nota durante un’eclissi totale è l’ombra della Luna che si precipita sul terreno verso di te a velocità superiori a 2400 chilometri all’ora. L’area d’ombra per l’eclissi di oggi sarà larga circa 185 km, ma questo può cambiare leggermente in base alle esatte oscillazioni del Sole e della Luna. Mentre l’ombra si avvicina, la Luna sembra mordere il Sole, e c’è una strana qualità della luce, come se fosse scesa la nebbia.

Poi, improvvisamente, diventa buio. Questa è la totalità. Le temperature scendono fino a 10 gradi. L’unica luce proviene dallo strato più esterno del Sole, chiamato corona, che si agita oltre la silhouette della Luna. Diventa così buio che alcune stelle sono visibili nel cielo. Molti animali, tra cui uccelli e insetti, comprensibilmente sembrano pensare che sia notte, quindi il crepuscolo ultraterreno diventa silenzioso tranne per il cinguettio degli insetti notturni che si sono svegliati.

Poi, dopo pochi minuti, la totalità si ritira così rapidamente come è arrivata. L’ombra si allontana di corsa, il Sole ritorna, e gli uccelli e gli insetti riprendono il loro cinguettio. Gli astronomi alzano gli occhi dai loro telescopi solari, storditi ma eccitati per il tesoro di dati che hanno raccolto.

Imparare dalle eclissi

Durante i migliaia di anni in cui gli esseri umani hanno osservato le eclissi solari, abbiamo imparato cose piuttosto affascinanti. Con il disco del Sole coperto dalla Luna, la sua fioca corona diventa visibile, rendendo un’eclissi il momento perfetto per studiare le regioni esterne del Sole. Ad esempio, gli scienziati scoprirono per la prima volta l’elio durante un’eclissi solare totale. Le eclissi sono anche i migliori momenti per osservare le coltri di radiazioni e materia che emanano dalla superficie del Sole attraverso la corona. La corona stessa è piuttosto strana, e c’è molto da scoprire su come funziona – nonostante sia lontana dal nucleo centrale del Sole, la corona è milioni di gradi più calda della superficie del Sole, e ancora non sappiamo perché.

