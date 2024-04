Una cometa potrebbe diventare più luminosa della maggior parte delle stelle: occhi puntati su Tsuchinshan-ATLAS

MeteoWeb

Una nuova cometa potrebbe diventare la grande protagonista nei prossimi mesi: C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). La cometa Tsuchinshan-ATLAS ha già suscitato fermento sui social media, con articoli ottimistici scritti su come potrebbe regalare grande spettacolo. In un articolo pubblicato su Space.com, Jonti Horner, astronomo e astrobiologo presso l’Università del Queensland meridionale, in Australia, ha svelato tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo visitatore celeste.

La cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

Ogni anno vengono scoperte alcune decine di nuove comete: sporche palle di neve che si muovono su percorsi molto allungati attorno al Sole. La stragrande maggioranza è troppo debole per essere vista ad occhio nudo. Forse una cometa all’anno si avvicinerà al limite della visibilità ad occhio nudo. Occasionalmente, tuttavia, arriverà una cometa molto più luminosa. Poiché le comete sono oggetti di bellezza effimera e transitoria, la scoperta di una cometa con potenziale porta sempre grande entusiasmo.

La cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) è sicuramente all’altezza. Scoperta in modo indipendente dagli astronomi del Purple Mountain Observatory in Cina e dall’Asteroid Terrestrical-impact Last Alert System, ATLAS, la cometa si trova attualmente tra le orbite di Giove e Saturno, a un miliardo di chilometri dalla Terra. Sta cadendo verso l’interno, muovendosi su un’orbita che la porterà a circa 59 milioni di chilometri dal Sole nel settembre 2024.

Il fatto che la cometa sia stata trovata mentre era così lontana è parte del motivo alla base dell’eccitazione degli astronomi. Anche se attualmente è circa 60.000 volte troppo debole per essere vista ad occhio nudo, la cometa è brillante per essere così lontana dal Sole. E le osservazioni suggeriscono che sta seguendo un’orbita che potrebbe permettergli di diventare davvero spettacolare, spiega Horner.

Ricetta per una cometa magnifica

Tutto dipende dalla combinazione del percorso della cometa attraverso il Sistema Solare e dalla dimensione potenziale del suo nucleo, il centro solido. Quando le comete si avvicinano al Sole, si riscaldano e i loro ghiacci superficiali sublimano (si trasformano da solidi a gassosi). Eruttando dalla superficie della cometa, questo gas trasporta con sé la polvere, avvolgendo il nucleo in quella che viene chiamata coma, una gigantesca nuvola di gas e polvere. La chioma viene quindi allontanata dal Sole dal vento solare, risultando in una coda (o code) che punta direttamente lontano dal Sole.

Quanto più una cometa si avvicina al Sole, tanto più calda diventa la sua superficie e tanto più attiva diventa la cometa stessa. Storicamente, la stragrande maggioranza delle comete più luminose e spettacolari hanno seguito orbite che le hanno portate più vicine al Sole che all’orbita terrestre. Più si avvicina, meglio è, e Tsuchinshan-ATLAS soddisfa sicuramente questo requisito.

In effetti, questa nuova cometa sembra soddisfare tutte le aspettative. Sembra avere un nucleo considerevole, che la rende più luminosa (abbastanza luminosa da essere scoperta così lontano dal Sole). È destinata ad avere un incontro molto ravvicinato con la nostra stella. E, cosa più interessante, passerà quasi direttamente tra la Terra e il Sole, avvicinandosi a 70 milioni di chilometri da noi appena due settimane dopo il perielio (il passaggio più vicino al Sole). Più una cometa si avvicina alla Terra, più luminosa ci apparirà.

Mettendo tutto questo insieme, si ottiene la ricetta per una cometa che potrebbe brillare tanto quanto le stelle più luminose. Alcune previsioni sono ancora più al rialzo, suggerendo che potrebbe essere fino a cento volte più luminosa!

La maledizione delle previsioni

Prevedere come si comporteranno le comete appena scoperte è un gioco pericoloso, evidenzia Horner. Alcune possono essere spettacolari, mentre altre falliscono. L’esperto fa l’esempio della cometa Kohoutek, nel 1973. Come Tsuchinshan-ATLAS, Kohoutek è stata scoperta insolitamente lontana dal Sole, muovendosi su un’orbita che oscillava vicino alla nostra stella. Gli astronomi hanno promesso al pubblico “la cometa del secolo“, prevedendo che Kohoutek sarebbe potuta diventare abbastanza luminosa da poter essere vista in pieno giorno. Kohoutek si illuminò mentre si spostava verso il Sole, ma più lentamente del previsto. Invece di essere visibile in pieno giorno, fu luminosa quanto le stelle più luminose e si affievolì rapidamente dopo il perielio. Fu comunque un bello spettacolo, ma lontano dall’essere la cometa del secolo. A causa dell’entusiasmo che le previsioni avevano generato, molti hanno definito Kohoutek una spettacolare delusione.

Si scoprì che Kohoutek stava attraversando il Sistema Solare interno per la prima volta. Non si era mai avvicinata così tanto al Sole, per cui la sua superficie era ricca di ghiaccio altamente volatile che cominciò a sublimarsi quando la cometa era ancora lontana. A quella grande distanza, la cometa era molto più luminosa di altre comete “più esperte” – e quella luminosità suggeriva che sarebbe stata davvero spettacolare. Man mano che si avvicinava al Sole, però, le sostanze volatili si erano esaurite e l’attività finale della cometa fu inferiore a quanto inizialmente previsto, rendendola più debole.

Esiste una possibilità molto reale che Tsuchinshan-ATLAS possa, come la cometa Kohoutek, avvicinarsi per la prima volta al Sistema Solare interno. Gli astronomi non ne sono ancora sicuri, ma se così fosse, potrebbe rivelarsi meno spettacolare del previsto.

Dove tutto si distrugge

Ma potrebbe andare anche peggio. Le comete sono soggette a disastri. Si frammentano, si frantumano e si disintegrano sorprendentemente spesso. Quelle che entrano per la prima volta nel Sistema Solare interno sono particolarmente fragili.

Horner fa l’esempio recente della cometa C/2020 F8 (SWAN). Quando SWAN è stata scoperta, sembrava promettente: sarebbe potuta diventata un oggetto visibile a occhio nudo nel maggio 2020. Ma mentre si avvicinava al Sole, improvvisamente si è illuminata, poi è diventata sfocata e ha cominciato a svanire. Quando avrebbe dovuto essere più brillante, era quasi scomparsa, essendo andata in pezzi davanti ai nostri occhi.

D’altra parte, gli eventi di frammentazione a volte possono trasformare una buona cometa in una grande cometa. Tre anni dopo Kohoutek, arrivò la cometa C/1975 V1 e fu davvero spettacolare. Passò ancora più vicina al Sole di quanto farà Tsuchinshan-ATLAS – ed era già abbagliante quando, al perielio, il suo nucleo si ruppe in quattro pezzi. Quell’evento di frammentazione liberò un’enorme quantità di gas e polvere e la cometa si illuminò notevolmente, diventando visibile anche in pieno giorno.

La cometa Tsuchinshan-ATLAS varrà l’attesa?

Non sapremo con certezza se la cometa Tsuchinshan-ATLAS sarà uno spettacolo finché non arriverà, afferma Horner. Potrebbe rompersi e diventare meno luminosa, oppure potrebbe sorprenderci. Potrebbe illuminarsi più del previsto, il che garantirebbe uno spettacolo straordinario nel cielo mattutino a fine settembre e inizio ottobre 2024, e uno spettacolo ancora migliore nel cielo serale a metà ottobre 2024.

Semplicemente non lo sappiamo ancora ma avremo i primi indizi sul suo destino nei mesi a venire, monitorando il modo in cui la cometa si illumina mentre scivola verso il Sole.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.