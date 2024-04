La cometa verde “Madre dei Draghi” è visibile dopo il tramonto, ecco dove cercarla

MeteoWeb

Una rara cometa è ora visibile dopo il tramonto nell’emisfero settentrionale. La cometa di tipo Halley, ufficialmente nota come Cometa 12P/Pons-Brooks, completa un’orbita intorno al Sole una volta ogni 71 anni. L’ultima volta che è passata vicino alla Terra è stata nel 1954, secondo quanto riporta l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

La cometa, delle dimensioni di una città, ha un nucleo largo 17 km e orbita intorno al Sole seguendo un tragitto ellittico. Osservazioni recenti della cometa hanno rivelato una spirale luce che circonda il suo cuore gelido. Come la maggior parte delle comete, 12P/Pons-Brooks è composta da ghiaccio, polvere e roccia e appare verde. Ciò è dovuto al fatto che le comete contengono molecole di carbonio diatomico – duetti di atomi di carbonio uniti insieme – che emettono luce color smeraldo quando esposte al Sole.

Tuttavia, ciò che rende speciale questo oggetto celeste è che è un cometa criovulcanica, il che significa che genera eruzioni regolarmente, sparando nello Spazio i contenuti del suo nucleo ghiacciato, facendo apparire la cometa più luminosa del normale. Lo scorso luglio, gli scienziati hanno visto la cometa mentre generava un’eruzione per la prima volta in 69 anni e, in quel momento, apparivano come “corna” e ciò le ha fatto guadagnato il soprannome di “cometa del diavolo“.

La cometa ha generato eruzioni frequentemente da allora, e si è guadagnata una reputazione per le sue “spettacolari esplosioni di gas e polvere“, secondo l’ESA. L’Agenzia Spaziale Europea ha soprannominato l’oggetto “Madre dei Draghi“, poiché si pensa che la cometa sia il corpo genitore dello sciame meteorico delle “kappa-Draconidi”, che è attivo annualmente tra il 29 novembre e il 13 dicembre.

Il 21 aprile la cometa effettuerà il massimo avvicinamento al Sole, risultando nella sua apparizione più luminosa nel cielo.

La cometa dovrebbe raggiungere il suo punto più vicino alla Terra a giugno. Tuttavia, a quel punto, non sarà più visibile nell’emisfero settentrionale, ha evidenziato l’ESA. Il momento migliore per gli osservatori del cielo nell’emisfero settentrionale per vederla è l’inizio di aprile, secondo l’Agenzia.

“La cometa si illuminerà un po’ più avvicinandosi al Sole, e dovrebbe essere visibile a occhio nudo bassa ad Ovest circa un’ora dopo il tramonto,” hanno spiegato alla CNSS Paul Chodas, responsabile del Center for Near-Earth Object Studies, e Davide Farnocchia, del Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Si consiglia di andare in un luogo lontano dalle luci della città e con una vista non ostruita dell’orizzonte occidentale“. “Sarebbe consigliabile utilizzare il binocolo poiché la cometa potrebbe essere difficile da individuare“.

