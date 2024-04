Completato il modello I-Hab, modulo della stazione spaziale lunare Gateway

MeteoWeb

Il modello di I-Hab, uno dei moduli chiave della futura stazione spaziale Gateway destinata all’orbita lunare e attualmente in fase di realizzazione presso gli impianti di Thales Alenia Space a Torino, è stato completato. Questo modello rappresenta una replica destinata a rimanere sulla Terra e ha lo scopo di perfezionare lo sviluppo del modulo reale che verrà lanciato nel 2028. I-Hab costituisce uno degli elementi principali del contributo dell’Agenzia Spaziale Europea alla stazione spaziale lunare Gateway, la quale avrà a bordo 4 astronauti. Il progetto Gateway sarà realizzato in diverse fasi, con il primo modulo chiamato Halo, anch’esso prodotto da Thales Alenia Space, che sarà lanciato nel novembre 2025. Seguirà il lancio di I-Hab nel 2028 con la missione Artemis IV.

I-Hab offrirà uno spazio abitativo di 10 metri cubi e sarà dotato di 4 porte: una per la connessione con il modulo Halo, una per l’airlock (per l’uscita nello spazio esterno) e due per l’attracco delle capsule spaziali. Attualmente, il modulo è in fase di realizzazione a Torino, mentre è stato completato il mock-up, una replica rimasta sulla Terra, che i tecnici utilizzeranno per testare i vari sistemi presenti nel modulo. Anche se non è ancora una replica perfetta, nei prossimi mesi ogni dettaglio sarà reso in modo sempre più realistico e le apparecchiature saranno sottoposte a test, anche da parte degli astronauti, al fine di ridurre al minimo i rischi per la missione che porterà l’umanità in orbita attorno al nostro satellite.

