Siamo sicuri che la Terra sarebbe spacciata se il Sole si trasformasse in un buco nero?

Il nostro Sole è attualmente intorno alla metà della sua esistenza e crea costantemente energia (ed elio ) fondendo gli atomi di idrogeno nel suo nucleo. Quando la riserva di idrogeno nei loro nuclei si esaurisce, le stelle come il nostro Sole iniziano la loro fase di gigante rossa.

E se il Sole diventasse un Buco Nero?

“Tra circa 5 miliardi di anni, il Sole inizierà a rimanere senza idrogeno nel suo nucleo per fondersi, e inizierà a collassare“, spiega la NASA. “Ciò consentirà al Sole di iniziare a fondere elementi più pesanti nel nucleo, oltre a fondere l’idrogeno in un guscio avvolto attorno al nucleo. Quando ciò accadrà, la temperatura del Sole aumenterà e gli strati esterni dell’atmosfera solare si espanderanno così lontano nello spazio che inghiottiranno la Terra.”

Questa fase durerà circa un miliardo di anni, prima che esaurisca i suoi materiali fusibili e perda i suoi strati esterni, lasciando una minuscola nana bianca circa la metà della massa del Sole e delle dimensioni della Terra.

Il Sole è troppo piccolo per formare un buco nero, ma cosa accadrebbe se lo facesse?

Il destino della Terra

Si potrebbe supporre che, se il Sole venisse sostituito da un buco nero, la Terra sarebbe condannata a cadere verso di esso. I buchi neri sono oggetti con una forza gravitazionale così forte che nemmeno la luce può sfuggire al loro orizzonte degli eventi. Si siedono lì e aspirano il materiale intorno a loro – in gran parte gas e polvere – che cresce mentre lo fanno.

È naturale supporre che se il Sole diventasse improvvisamente un buco nero, non sfuggirebbe nulla. Ma i buchi neri non possiedono una forza gravitazionale oltre quella creata dalla loro massa; la loro immensa attrazione gravitazionale deriva dal fatto che sono stati creati da stelle gigantesche con masse enormi collassate su se stesse. Se il Sole dovesse trasformarsi in un buco nero (non lo farà) avrebbe la stessa massa del nostro Sole.

Pericolo scampato (per ora)

“Contrariamente al mito popolare, un buco nero non è un aspirapolvere cosmico“, spiega la NASA. “Se il nostro Sole venisse improvvisamente sostituito con un buco nero della stessa massa, l’orbita della Terra attorno al Sole rimarrebbe invariata.”

A parte la nostra vecchia orbita affidabile, ovviamente, tutto il resto cambierebbe abbastanza rapidamente. Il Sole, che attualmente ha un raggio di circa 700.000 chilometri (435.000 miglia), si ridurrebbe a soli 3 chilometri (1,9 miglia) di raggio.

Probabilmente non ti preoccuperesti troppo della vista, dato che la principale fonte di calore (i processi geotermici continuerebbero ad avvenire all’interno dei pianeti) del nostro Sistema Solare si sarebbe spenta. Senza quella fonte di energia, la fotosintesi cesserebbe immediatamente e, alla fine, tutta la vita sulla Terra si estinguerebbe. Ma state tranquilli, continueremo nella nostra orbita.

