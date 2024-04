Aveva “previsto” il Covid, ora il “Nostradamus moderno” profetizza la III Guerra Mondiale

MeteoWeb

Nel mondo delle profezie e delle previsioni, emergono figure che attraggono l’attenzione mediatica con annunci catastrofici. L’ultimo a far parlare di sé è Athos Salomè, un parapsicologo brasiliano soprannominato il “Nostradamus moderno“. Secondo quanto dichiarato al Daily Mail, Salomè ha previsto l’avvento di una sorta di III Guerra Mondiale e un blackout globale della tecnologia, attribuendo tali eventi alla corsa agli armamenti tecnologici e allo sviluppo del sistema EMP (Electromagnetic Pulse).

Salomè è stato citato per aver fatto previsioni accurate in passato, tra cui l’arrivo della pandemia da coronavirus e l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. Tuttavia, è importante affrontare tali affermazioni con uno spirito critico e scientifico.

La tecnologia EMP e la profezia sulla Guerra Mondiale

Il sistema EMP, come descritto da Salomè, è concepito per distruggere i sistemi di informazione e rendere inutilizzabili apparecchi elettronici senza arrecare danni alle persone o agli edifici. Si tratta di un’arma che potrebbe effettivamente causare danni significativi alle infrastrutture elettromagnetiche, ma è importante sottolineare che non esistono prove concrete che confermino l’esistenza di una tecnologia EMP così avanzata.

Le affermazioni del “Nostradamus moderno” riguardo a una possibile guerra tecnologica tra Israele e Iran, con conseguenze simili a una 3ª Guerra Mondiale, devono essere prese con estrema cautela. Sebbene le tensioni tra questi Paesi siano reali, fare predizioni così precise e drammatiche riguardo a uno scenario bellico globale è estremamente speculativo.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Inoltre, Salomè menziona il ruolo chiave dell’intelligenza artificiale (IA) in questo presunto conflitto futuro. Anche se è vero che l’IA è sempre più presente nella tecnologia militare, l’idea che possa scatenare una guerra di tale portata è altamente ipotetica e non supportata da prove concrete.

Blackout globale e missili nucleari

Bisogna anche considerare che l’impulso elettromagnetico generato da un attacco EMP, sebbene possa interferire con le infrastrutture elettroniche, è improbabile che causi il “blackout globale” descritto da Salomè. Le infrastrutture di rete sono progettate con misure di sicurezza che rendono difficile un collasso totale.

Infine, Salomè menziona il rischio di missili nucleari innescati da un attacco EMP. Sebbene sia vero che negli anni della Guerra fredda Stati Uniti e Unione Sovietica abbiano considerato l’EMP come strumento strategico, la reale possibilità di un conflitto nucleare su vasta scala è diminuita notevolmente nel corso degli anni.

Athos Salomè, il “Nostradamus moderno” e la Guerra Mondiale: le profezie e l’approccio scientifico

In conclusione, mentre le previsioni di Athos Salomè possono attirare l’attenzione dei media e del pubblico, è fondamentale analizzarle con uno spirito critico e scettico. La nostra comprensione degli eventi futuri è limitata e basata su prove concrete e analisi razionali, non su visioni profetiche. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, l’approccio scientifico rimane la migliore guida per guardare al futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.