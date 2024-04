Crisi dell’elettrico in Europa: incertezze sul percorso verso la decarbonizzazione

MeteoWeb

Mentre all’interno dell’UE la vendita di nuove auto termiche sarà vietata dal 2035, la vendita di veicoli ricaricabili “a emissioni zero” è in fase di stallo negli ultimi mesi nel Vecchio Continente. Dall’inizio dell’anno, la quota di mercato dell’elettrico in Europa è sceso al 12% o meno rispetto al 14,6% dell’anno scorso, gravata in particolare dalla Germania, il principale mercato europeo, che interrompe improvvisamente gli aiuti agli acquisti alla fine del 2023.

Il calo delle auto elettriche

Sigrid de Vries, segretaria generale dell’Associazione dei costruttori europei di automobili (Acea), esprime la sua “preoccupazione”. Meno del 30% dei cittadini in Europa si dichiara pronto ad acquistare un veicolo elettrico, secondo Acea, e più della metà esclude di spendere più di 35.000 euro per un’auto, un livello di prezzo in cui i modelli elettrici sono rari.

“La scadenza del 2035 è davvero domani, soprattutto quando parliamo di cicli di produzione. Abbiamo solo dieci anni per passare dal 15% (di veicoli puliti) al 100%“, ha sottolineato de Vries durante una conferenza sulle auto elettriche a Lillestrøm, vicino a Oslo.

Principale mezzo di viaggio per gli europei, l’automobile rappresenta circa il 15% delle emissioni di CO₂ del continente e la sua decarbonizzazione è quindi essenziale per consentire a Bruxelles di rispettare i suoi impegni climatici.

L’eccezione della Norvegia

Paese ospitante della conferenza e grande produttore di idrocarburi, la Norvegia, che non è membro dell’UE, è un modello. Grazie a tasse molto favorevoli, i veicoli elettrici, guidati dal produttore Tesla, hanno rappresentato il 90% delle nuove immatricolazioni nel primo trimestre, dato che il Paese si è posto l’obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2025. Produttori come Volkswagen e Volvo hanno già smesso di commercializzare lì i loro modelli termici.

Il Regno Unito ha rinviato di cinque anni il divieto di vendita di nuove auto termiche, ormai previsto per il 2035, e molti ritengono questa scadenza irrealistica per il continente.

Le oscillazioni delle vendite non riguardano Nissan, uno dei primi produttori tradizionali a diversificarsi con le auto plug-in, con la sua Leaf. “Ci sono alti e bassi e sarà sempre così”, spiega il vicepresidente regionale dell’elettrificazione e dei servizi connessi, Guillaume Pelletreau. “Negli ultimi due anni c’è stata un’ondata di elettrificazione estremamente forte e oggi stiamo iniziando a normalizzare un po’ il processo. Possiamo vedere chiaramente la tendenza al rialzo, nonostante tutto.”

Volkswagen, Stellantis e Renault prevedono di lanciare modelli elettrici più economici nei prossimi mesi, ma contano anche sui modelli ibridi per aumentare le vendite. In Francia, un forte sussidio statale per le famiglie a basso reddito ha contribuito ad aumentare le vendite per alcune settimane.

Gli ostacoli dell’elettrico in Europa

Tra gli ostacoli citati dai professionisti: la difficoltà di realizzare infrastrutture adeguate in modo rapido e ovunque. Nell’UE, più della metà dei punti di ricarica sono oggi concentrati in due paesi, Germania e Paesi Bassi, rileva Acea. In Spagna – dove si sostituisce l’auto solo ogni 14 anni – il 65% degli automobilisti parcheggia in strada, il che complica la ricarica a casa, sottolinea Isabel Gorgoso, direttrice della “nuova mobilità” del gruppo energetico Cepsa. “La Spagna è la Norvegia di dieci anni fa”, dice.

Altre lamentele includono l’accumulo di normative – fino a nove all’anno – a livello europeo e l’incoerenza delle politiche nazionali che potrebbe essere ulteriormente esacerbata dall’ascesa dei movimenti populisti, generalmente scettici sul clima. “Con le elezioni europee ad alto rischio che si avvicinano”, avverte de Vries, “ciò che accadrà nei prossimi mesi potrebbe davvero determinare il destino dell’industria automobilistica europea”.

