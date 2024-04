Decine di incendi nel Palermitano: interventi in corso

MeteoWeb

Diversi incendi di sterpaglie sono divampati oggi in provincia di Palermo. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati su diversi fronti. Le fiamme sono divampate a Belmonte Mezzagno nella strada provinciale 38, a Giardinello nella strada provinciale 1, a Misilmeri in contrada Cavallaro e a Gibilrossa, a Partinico in viale Regione e in contrada Milioto, ad Altofonte in contrada Rebuttone, a Termini Imerese nell’agglomerato industriale. Il vento che soffia in provincia rende difficile gli interventi dei pompieri poiché le fiamme si propagano in modo veloce.

