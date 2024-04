Dentista trova una mandibola umana di 500.000 anni fa in casa sua

MeteoWeb

Un dentista europeo che ha visto numerose mandibole ha avuto una sorpresa stupefacente all’inizio di questo mese quando ha notato una mandibola umana in un luogo altamente improbabile: incastonata nel pavimento appena installato nella casa dei suoi genitori.

La mandibola umana nel pavimento

Da quando il dentista ha pubblicato per la prima volta una foto del ritrovamento sul subreddit “fossili” di Reddit, curiosi e entusiasti paleontologi di tutto il mondo lo hanno contattato. Un team internazionale di scienziati ora ha intenzione di esaminare il fossile, che sospettano appartenga a un membro estinto della linea umana.

“Se si scopre che si tratta di un ominide fossile, cosa che credo sia, dovrebbe essere studiato e collocato in un museo“, ha detto John Kappelman, professore di antropologia presso l’Università del Texas ad Austin, specializzato nelle origini ed evoluzione degli ominidi e degli ominini, in un’email.

Il dentista, che su Reddit usa il nome Kidipadeli75, ha trovato il fossile in una piastrella di travertino proveniente dalla Turchia e situata in un corridoio che conduce alla terrazza esterna dei suoi genitori. Il travertino, una forma di calcare naturale depositata intorno alle sorgenti termali, è una scelta popolare per pavimenti e rivestimenti murali per la sua bellezza naturale, estetica antica e durabilità.

Si sa che le piastrelle di travertino contengono fossili di piante, alghe e animali, tra cui rinoceronti e giraffe, con i fossili umani una scoperta molto più rara, ha scritto in un post sul blog sull’account della scoperta della mandibola umana lil paleoantropologo John Hawks dell’Università del Wisconsin. Ha intitolato il pezzo “Quanti bagni hanno Neanderthal nelle piastrelle?”

“Mi aspetto che ci saranno molti colpi di scena nella storia di questa mandibola“, ha scritto Hawks. “Con alcuni denti conservati e una roccia circostante abbondante, mi aspetto che gli specialisti saranno in grado di apprendere molto sulla vita di questo individuo e su quando ha vissuto.”

Diversi denti lo “fissavano”

Il dentista europeo, specializzato in impianti dentali, ha detto di aver capito immediatamente che non stava guardando solo le variazioni naturali del motivo della piastrella quando ha visto diversi denti fissarlo.

“Dal mio punto di vista di dentista, non ho avuto dubbi che si trattasse di qualcosa di umano“, ha detto in un’intervista tramite chat su Reddit. “La distribuzione dei denti e le dimensioni della mandibola sono caratteristiche. Anche la larghezza del cortice è specifica degli antichi umani.”

“Non penso che sia Jimmy Hoffa“, ha scherzato il dentista in un follow-up al suo post originale su Reddit. Ha detto che preferisce non rivelare il suo nome o la posizione dei suoi genitori per proteggere la privacy della famiglia.

Per dire che il dentista è rimasto sbalordito nel vedere una mandibola umana come parte dell’aggiornamento domestico dei suoi genitori sarebbe ovviamente un eufemismo. Kappelman condivide la sorpresa, ma per un motivo diverso.

“È molto, molto insolito trovare fossili di vertebrati in piastrelle di travertino lavorate e fossili di ominidi ancora di più“, ha detto Kappelman. “Ne abbiamo solo una manciata“. Kappelman faceva parte di un team che ha osservato le prime prove di tubercolosi incise su resti scheletrici umani di 500.000 anni fa scoperti da operai in Turchia che tagliavano piastrelle di travertino per uso commerciale. Gli scienziati hanno pubblicato i risultati della loro ricerca nel 2007 su “The American Journal of Physical Anthropology”.

Il fossile di Homo erectus

Un altro membro del team che ha studiato quel fossile di Homo erectus, Mehmet Cihat Alcicek dell’Università di Pamukkale in Turchia, è tra gli scienziati che studieranno la mandibola recentemente scoperta. La piastrella che la contiene è originaria di una cava nel bacino di Denizli, nella Turchia occidentale, ha detto Alcicek al “Washington Post”, aggiungendo che in precedenza gli scienziati hanno datato le pietre della zona tra 1,8 milioni e 0,7 milioni di anni fa.

Il team della mandibola, guidato da Mirjana Roksandic, professore presso l’Università di Winnipeg, ha intenzione di coinvolgere un scalpellino esperto nella rimozione di mosaici e pavimenti di chiese per estrarre la piastrella senza danneggiare il fossile. Estrarre fisicamente l’osso dalla piastrella rischierebbe di danneggiarlo, ha detto Kappelman, quindi lo studio dell’arte potrebbe coinvolgere scansioni TC, estrazione del DNA e stampa in 3D della mandibola umana per condividerla tra gli scienziati impossibilitati a vederla di persona.

“Potrebbe essere possibile datare la piastrella di travertino stessa, ma questo potrebbe essere un problema perché la piastrella stessa è così sottile, il che significa che il volume della roccia originale non esposta alla luce solare è abbastanza limitato“, ha aggiunto Kappelman. Nessuna roccia originale di travertino è sopravvissuta con la calotta cranica di Homo erectus dalla Turchia che ha rivelato le prime prove di tubercolosi, “quindi questo nuovo esemplare ha questo a suo favore.”

Nel frattempo, il post di Reddit del dentista continua a generare un’ampia fascinazione, in tutti, dagli antropologi professionisti e amatoriali ai proprietari di casa che si chiedono quali strane curiosità potrebbero apparire nei loro materiali da costruzione.

“Amo che l’immaginazione del pubblico sia stata accesa“, ha detto Kappelman, “e che le persone stiano ispezionando le piastrelle nelle loro case e cucine“.

