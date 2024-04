“Esiste un mito secondo cui ti impedisce di alzarti dal letto”: Cos’è davvero la depressione ad alto funzionamento?

MeteoWeb

La depressione ad alto funzionamento è una condizione complessa e sfaccettata che affligge molte persone, caratterizzata da una capacità apparentemente inconsueta di svolgere normalmente le attività quotidiane nonostante una battaglia interna contro una profonda angoscia emotiva. Contrariamente alla concezione tradizionale della depressione come una malattia che immobilizza, la depressione ad alto funzionamento si manifesta con un mantenimento delle normali responsabilità e delle relazioni sociali, pur conservando un costante stato di sofferenza psicologica.

Cos’è la depressione ad alto funzionamento?

La depressione ad alto funzionamento è una condizione psicologica complessa che si inserisce all’interno dello spettro dei disturbi dell’umore, caratterizzata da una capacità apparentemente inconsueta di mantenere un funzionamento quotidiano relativamente normale nonostante la presenza di sintomi depressivi significativi.

A differenza della concezione tradizionale della depressione come una malattia che paralizza e rende incapaci di vivere, la depressione ad alto funzionamento si manifesta con una continuità delle attività quotidiane, permettendo agli individui di svolgere le loro responsabilità lavorative, familiari e sociali senza evidenti interruzioni o compromissioni significative. Tuttavia, dietro questa maschera di normalità e successo, gli individui colpiti possono lottare con una profonda angoscia emotiva e una serie di sintomi interni che possono avere un impatto significativo sulla loro qualità di vita e benessere emotivo.

Differenze con la depressione cronica

Le differenze tra la depressione ad alto funzionamento e la depressione cronica sono intrinsecamente legate alla manifestazione e all’impatto dei sintomi sulle vite degli individui.

La depressione ad alto funzionamento, pur essendo una condizione psicologica grave, si distingue per la capacità dei soggetti di mantenere un’apparenza esterna di normalità e successo, nonostante la presenza di sintomi depressivi sottili ma significativi. Questi sintomi possono manifestarsi attraverso un costante senso di insoddisfazione e vuoto emotivo, un’incessante autocritica, una mancanza di gioia e interesse nelle attività quotidiane e una tendenza a nascondere il proprio disagio dietro una maschera di competenza e realizzazione.

D’altra parte, la depressione cronica si caratterizza per sintomi più evidenti e debilitanti che possono avere un impatto profondo sulla funzionalità e sulla qualità della vita degli individui. Questi sintomi possono includere una perdita completa di interesse per le attività precedentemente piacevoli, disturbi del sonno e dell’appetito, affaticamento cronico, difficoltà di concentrazione e memoria, sentimenti persistenti di disperazione e pessimismo e, in alcuni casi, idee suicidiarie. Inoltre, la depressione cronica tende ad essere più resistente al trattamento e può richiedere un intervento terapeutico più intensivo e prolungato rispetto alla depressione ad alto funzionamento.

Le cause della depressione ad alto funzionamento

Le cause della depressione ad alto funzionamento possono derivare da una complessa interazione di fattori genetici, biologici, psicologici e ambientali.

Inizialmente, i fattori genetici possono giocare un ruolo significativo nell’insorgenza della condizione, con una storia familiare di depressione che aumenta il rischio di sviluppare la malattia. Questo suggerisce un possibile contributo di determinate varianti genetiche che possono predisporre gli individui alla depressione ad alto funzionamento. Inoltre, squilibri neurochimici nel cervello, in particolare relativi ai neurotrasmettitori come la serotonina, la dopamina e la noradrenalina, possono influenzare la regolazione dell’umore e contribuire alla manifestazione dei sintomi depressivi. Tra i fattori biologici, possono essere coinvolti anche cambiamenti strutturali e funzionali nel cervello, come riduzioni della densità neuronale o alterazioni nel funzionamento delle regioni cerebrali coinvolte nel controllo dell’umore e delle emozioni.

Dal punto di vista psicologico, i tratti di personalità come il perfezionismo, l’autocritica e la tendenza al controllo eccessivo possono predisporre gli individui alla depressione ad alto funzionamento. Questi tratti possono rendere gli individui più vulnerabili allo stress e alle pressioni esterne, aumentando il rischio di sviluppare sintomi depressivi. Inoltre, eventi stressanti o traumatici nella vita, come perdite significative, abusi o traumi emotivi, possono scatenare o aggravare la depressione ad alto funzionamento, influenzando la percezione di sé e del mondo circostante e aumentando il livello di angoscia emotiva.

Infine, l’ambiente sociale e le esperienze di vita possono svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo della depressione ad alto funzionamento. Ad esempio, un ambiente familiare disfunzionale o poco supportivo, esperienze di discriminazione o bullismo, pressioni accademiche o lavorative e cambiamenti significativi nella vita, come traslochi o separazioni, possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia. La cultura e le norme sociali possono influenzare la percezione e la gestione delle emozioni, contribuendo alla manifestazione dei sintomi depressivi.

I sintomi della depressione ad alto funzionamento

La depressione ad alto funzionamento è caratterizzata da una complessa gamma di sintomi che possono essere sfumati ma significativi nell’impatto sulla vita quotidiana degli individui.

Uno dei sintomi più comuni è un’eccessiva autocritica e auto-sabotaggio, in cui gli individui si trovano costantemente a rimproverarsi e a sentirsi inadeguati, nonostante il successo esterno che possano aver raggiunto. Questo atteggiamento autolesionista può contribuire a un senso persistente di insoddisfazione e vuoto emotivo, alimentando ulteriormente il ciclo depressivo e rendendo difficile il mantenimento di un’autostima sana e positiva.

Oltre all’autocritica, gli individui con depressione ad alto funzionamento possono sperimentare un costante senso di vuoto interiore e inadeguatezza, anche quando tutto sembra essere al suo posto nella loro vita esterna. Questo senso di “vita vuota” può portare a una perdita di interesse e piacere nelle attività quotidiane, rendendo difficile trovare gioia o soddisfazione anche nelle cose che un tempo erano considerate piacevoli o gratificanti. L’incapacità di sperimentare gioia può contribuire ulteriormente alla sensazione di disconnessione emotiva e alla mancanza di significato nella vita.

Un altro sintomo comune della depressione ad alto funzionamento è la difficoltà nel gestire e esprimere le emozioni. Gli individui possono sentirsi emotivamente intorpiditi o distanti dagli altri, incapaci di connettersi o comunicare in modo autentico le proprie esperienze emotive. Questo può portare a una sensazione di isolamento e solitudine, anche quando sono circondati da persone, e può rendere difficile per gli individui ricevere il sostegno emotivo di cui potrebbero aver bisogno.

Inoltre, la depressione ad alto funzionamento può manifestarsi attraverso una persistente sensazione di stanchezza e affaticamento, nonostante un sonno apparentemente sufficiente. Gli individui possono lottare con bassi livelli di energia e motivazione, trovando difficile affrontare le attività quotidiane o mantenere un livello di funzionamento ottimale. Questo senso di affaticamento costante può interferire con la capacità di concentrarsi e svolgere le normali attività quotidiane, compromettendo ulteriormente il benessere emotivo e la qualità della vita.

Infine, è comune osservare una tendenza a mascherare i sintomi depressivi dietro una facciata di competenza e successo esterno. Gli individui possono sforzarsi di mantenere le apparenze e di soddisfare le aspettative degli altri, anche a costo del proprio benessere emotivo. Questo può portare a un senso di alienazione e disconnessione dalla propria esperienza interna, rendendo difficile chiedere aiuto o accettare il supporto quando necessario.

Come appare una persona con depressione ad alto funzionamento?

Una persona con depressione ad alto funzionamento può presentare un profilo psicologico e caratteriale complesso, apparentemente in contrasto con il suo successo esterno. Esternamente, può essere vista come estremamente competente e realizzata, dimostrando una notevole abilità nel gestire le responsabilità lavorative e sociali. Potrebbe mantenere una facciata di normalità e soddisfazione, partecipando attivamente a varie attività e relazioni.

Tuttavia, dietro questa maschera di competenza, possono nascondersi profondi sentimenti di disperazione e vuoto emotivo. Nonostante il successo esterno, questa persona potrebbe sperimentare una costante sensazione di inadeguatezza e tristezza, non facilmente percepibile dagli altri. Questa lotta interna può essere nascosta dietro un sorriso finto o un atteggiamento apparentemente positivo, rendendo difficile per gli altri riconoscere il suo vero stato emotivo.

Inoltre, una persona con depressione ad alto funzionamento potrebbe mostrare una certa resistenza a riconoscere o affrontare la propria condizione. Potrebbe negare o minimizzare i propri sentimenti depressivi, attribuendoli a fattori esterni o circostanze temporanee. Questo atteggiamento di negazione può rendere difficile per gli altri percepire la gravità della sua sofferenza e offrire il sostegno necessario.

Dal punto di vista comportamentale, questa persona potrebbe cercare di compensare i suoi sentimenti depressivi attraverso un’intensa attività e impegno nel lavoro o nelle attività quotidiane. Potrebbe dedicarsi esclusivamente al lavoro o ad altre attività come mezzo per distrarsi dal proprio dolore emotivo, evitando di confrontarsi con i propri sentimenti interiori. Questo comportamento può portare a un ciclo di auto-medicazione attraverso il lavoro, aumentando ulteriormente il senso di alienazione e isolamento.

Esperienze concrete di chi ci convive

Nick Hussey era un giovane imprenditore intraprendente con un marchio di abbigliamento per ciclisti di successo e una giovane famiglia che, nei primi quarant’anni, si svegliava ogni mattina consumato dall’angoscia. “Dovevo rinchiudermi in bagno, far partire musica heavy metal dal mio telefono e schiaffeggiarmi ripetutamente in faccia“, dice. “Stavo gridando al mio riflesso: ‘Mettiti in riga! Fai questo!’ Dovevo forzarmi ad essere la persona di cui avevo bisogno quel giorno.”

“C’è il mito che la depressione ti impedisca sempre di alzarti dal letto al mattino“, dice, “ma da quando sono passato da una pratica pubblica a una privata, ho cominciato a vedere numerose persone con carriere di successo e famiglie amorevoli che si alzano ogni giorno, lavorano sodo e sembrano mantenere il controllo. Ma dentro di loro sono infelici e non sanno il perché. Questo è reso peggiore da un senso di colpa: si dicono che sono fortunati e non meritano di essere depressi. Di conseguenza, tengono tutto nascosto dentro, aggravando ulteriormente il problema.”

Gary Stevenson aveva poco più di vent’anni quando è diventato il trader più giovane e più pagato della City di Londra, facendo milioni sia per i suoi datori di lavoro alla Citibank che per sé stesso. Ma si sentiva incapace di trarre felicità dai suoi successi. “Sono uscito dal mio stesso compleanno perché non potevo sopportare di stare con le persone“, dice. “Avevo affittato un club e tutti i miei amici erano lì. Volevano che fossi questo tipo di persona piena di soldi. Ma io mi sentivo solo in dolore, come un animale ferito. Dovevo nascondermi. Quando stai facendo soldi, non senti di poterti confidare con nessuno perché ti giudicheranno e diranno che non hai il diritto di sentirti così.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.