Domani si apre il G7 Ambiente, Energia e Clima alla Reggia di Venaria

Comincia domani alla Reggia di Venaria, guidato dalla Presidenza italiana, il G7 Ambiente, Energia e Clima. La riunione ministeriale si svolgerà nelle giornate del 29 e del 30 aprile, articolata in quattro sessioni. L’apertura è fissata alle 10 con la plenaria dei Ministri. Seguirà, dopo la “foto di famiglia”, la sessione di lavoro dedicata al Clima e all’Energia. Nel pomeriggio, dopo le 16:30, si svolgerà la sessione Ambiente, che concluderà la prima giornata. Una nuova riunione plenaria di tutti i Ministri aprirà la giornata di martedì.

La conferenza stampa congiunta del Ministro italiano Gilberto Pichetto con gli omologhi di Giappone e Canada, precedente e prossima presidenza G7, è programmata per le 14:30 e concluderà di fatto i lavori della ministeriale, che avrà l’obiettivo di approvare il comunicato conclusivo.

Alla Reggia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica partecipa con una delegazione guidata dal Ministro Pichetto, dal Viceministro Vannia Gava e dal Sottosegretario Claudio Barbaro. Sono diversi gli incontri tecnici dei gruppi di lavoro che si sono già tenuti in questi mesi per sviluppare i temi al centro del confronto.

Oltre ai rappresentanti ministeriali di Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, sarà presente la Commissione europea con il Commissari all’Energia Kadri Simson, al Clima Wopke Hoekstra e all’Ambiente Virginijus Sinkevičius.

Sono stati invitati a prender parte al vertice alti rappresentanti di Paesi e istituzioni internazionali: presenti la Presidenza emiratina della Cop 28 e quella Cop29 dell’Azerbaigian, il Brasile quale Presidenza di turno del G20 e, nel quadro del focus sull’Africa, la Mauritania come Presidenza dell’Unione Africana, il Kenya, l’Algeria e la Banca Africana di Sviluppo. I lavori vedranno anche la partecipazione di organizzazioni internazionali quali AIEA, IRENA, ODI, Conferenza sui cambiamenti climatici, UNDP, OCSE, UNEP e Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Clima. Si svolgerà inoltre questa sera, a Palazzo Stupinigi, una sessione dei lavori in congiunzione con il B7, presieduto da Emma Marcegaglia, cui partecipano i Ministri e i Rappresentanti delle Associazioni industriali dei Paesi G7.

Oltre centocinquanta sono invece gli operatori dell’informazione accreditati al Media Center di Venaria Reale, il 29 e 30 aprile.

