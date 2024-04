Donna spara ad automobilisti durante l’eclissi: “Me lo ha ordinato Dio”

MeteoWeb

Una donna si è registrata da un hotel della Florida e ha comunicato al personale che avrebbe compiuto una sparatoria guidata da Dio a causa dell’eclissi solare, quindi ha sparato contro due automobilisti sull’Interstate 10 prima di essere arrestata e accusata di tentato omicidio lunedì, secondo la Florida Highway Patrol.

L’assurda vicenda

Taylon Nichelle Celestine, 22 anni, della Georgia, ha imboccato l’autostrada a 115 miglia dal confine con l’Alabama nel Panhandle della Florida e si è diretta verso ovest. Guidava una Dodge Challenger viola con targhe della Georgia, hanno detto i funzionari.

Entro 5 miglia, ha sparato diverse volte contro un’auto in transito, spruzzando vetri dell’auto e graffiando il guidatore al braccio, ha dichiarato il dipartimento in una nota. Ha poi sparato contro un secondo veicolo, colpendo il conducente al collo. Il conducente è rimasto ferito e curato in ospedale.

I poliziotti hanno fermato la donna dopo che aveva percorso circa 16 miglia e l’hanno trovata in possesso di un fucile AR-15 e una pistola calibro 9 mm. È stata arrestata e messa in carcere nella contea di Holmes. È stata accusata di tentato omicidio, lesioni gravi con arma mortale e scarica impropria di un’arma da fuoco.

La Florida non era nel percorso di totalità dell’eclissi solare, ma milioni di persone hanno osservato l’eclissi mentre attraversava una vasta area del paese. Sebbene gli ufficiali non abbiano avvertito di alcun aumento previsto della criminalità durante l’eclissi, gli esperti hanno avvertito che l’evento raro avrebbe potuto causare un aumento degli incidenti mortali.

Gli Stati Uniti hanno registrato un temporaneo ma sostanziale aumento degli incidenti mortali durante l’ultima eclissi solare totale del Nord America nel 2017, hanno detto i ricercatori in una lettera pubblicata sulla rivista JAMA Internal Medicine. Non è chiaro se lunedì ci siano stati incidenti mortali legati all’eclissi.

