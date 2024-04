e-GEOS guiderà il consorzio che fornisce prodotti geospaziali al Servizio di sicurezza Copernicus SESA

MeteoWeb

e-GEOS (Telespazio 80%, ASI 20%) ha ottenuto dal Centro satellitare dell’Unione Europea (SatCen) il rinnovo della fornitura di prodotti geospaziali per il Servizio di Sicurezza Copernicus a Supporto alle Azioni Esterne e di Sicurezza dell’UE (SESA). In qualità di prime contractor, e-GEOS guiderà un team industriale europeo che comprende AIRBUS, CLS, GMV, IABG e Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%).

Copernicus SESA è il Servizio europeo di informazione geospaziale che assiste l’UE e i suoi Stati membri nelle operazioni e negli ambiti in cui sussistono questioni di sicurezza. Le informazioni fornite contribuiscono a migliorare le capacità europee di prevenzione, preparazione e risposta alle crisi. Il servizio mira, inoltre, a fornire assistenza in situazioni di crisi o di crisi emergenti e a supportare gli utenti nella prevenzione di minacce globali e transregionali con effetti destabilizzanti.

Il consorzio guidato da e-GEOS garantisce un supporto solido e affidabile al servizio SESA, essendo composto da alcune delle più importanti ed esperte aziende industriali europee nel campo dei servizi geospaziali. Inoltre, il consorzio ha già gestito un servizio analogo a supporto del SatCen grazie ai due contratti vinti nel 2017 e nel 2019. In tale periodo il consorzio ha fornito più di 750 prodotti, contribuendo così al raggiungimento dell’obiettivo di SatCen di erogare 1000 prodotti entro dicembre 2021.

La continuità offerta dal consorzio guidato da e-GEOS garantirà la massima soddisfazione alle esigenze di tempestività e qualità del servizio richieste da SatCen.

Il consorzio lavorerà alla fornitura di prodotti geospaziali per una durata massima di tre anni nelle seguenti aree di applicazione: sicurezza dei cittadini dell’UE, aiuti umanitari, crisi e conflitti, stato di diritto, sicurezza dei trasporti, stabilità e resilienza per lo sviluppo, patrimonio culturale, conservazione dell’ambiente, sicurezza climatica, commercio internazionale e diplomazia economica, sicurezza sanitaria. Questo traguardo rafforza la posizione di e-GEOS – che nell’ambito del programma Copernicus guida da oltre dieci anni il consorzio Emergency Management Service Rapid Mapping – come leading player nel campo dell’osservazione della Terra.

“Essere confermati come fornitore di servizi di sicurezza da un’istituzione chiave come il Centro Satellitare dell’Unione Europea ci rende orgogliosi; in particolare, conferma l’importanza dell’investimento in risorse altamente specializzate e infrastrutture ad alta tecnologia, nonché il know-how moderno e all’avanguardia che abbiamo coltivato in e-GEOS negli ultimi anni con i nostri partner industriali europei“, ha dichiarato Paolo Minciacchi, Amministratore Delegato di e-GEOS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.