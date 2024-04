E’ morto Tan Tan, il panda gigante più vecchio del Giappone: “ci ha aiutato molto dopo il terremoto di Kobe”

MeteoWeb

Il panda gigante più vecchio del Giappone, Tan Tan, è morto all’età di 28 anni in uno zoo nella città occidentale di Kobe dopo aver trascorso lì 24 anni come simbolo della ripresa dal grande terremoto di Hanshin che colpì la regione nel 1995. Lo riferisce lo zoo Kobe Oji. La femmina di panda gigante è nata nel 1995 in Cina ed è stata inviata in Giappone nel 2000. Nel marzo del 2021 gli era stata diagnostica una malattia cardiaca. Un guardiano dello zoo ha trovato Tan Tan in stato di arresto cardiopolmonare poco dopo le 22.00. ora locale di domenica e la sua morte è stata confermata alle 23.56 ora locale dopo che un veterinario ha tentato una rianimazione.

Tan Tan è arrivata allo zoo dalla Cina nel 2000 con un contratto di locazione di 10 anni, ma la sua permanenza è stata prolungata dopo che la parte cinese ha accettato di estendere il contratto per cinque anni due volte. Il panda doveva tornare in Cina nel luglio 2020 ma il viaggio è stato ritardato a causa della pandemia di coronavirus. Dopo la pandemia, il suo ritorno è stato nuovamente rinviato considerando la necessità di cure mediche a seguito della diagnosi della sua malattia. Lo zoo si era astenuto dal mostrare il panda gigante al grande pubblico dalla primavera del 2022 a causa delle sue condizioni di salute. Dall’autunno dello scorso anno, Tan Tan era stato meno attivo e dormiva più a lungo. In una conferenza stampa lunedì pomeriggio, Yujiro Kako, 55 anni, direttore dello zoo, ha detto che il panda gigante ha dato coraggio ai residenti locali e ai bambini per quasi 24 anni, soprattutto dopo il terremoto. “Desideriamo sinceramente esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno mostrato interesse e amore per il panda gigante Tan Tan nel corso degli anni“, ha detto Kako.

