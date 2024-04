Einstein Telescope, Meloni: “opportunità che non vogliamo perdere”

MeteoWeb

L’Italia “deve avere il coraggio di credere nei grandi progetti scientifici e tecnologici. Penso alla grande sfida che l’Italia ha davanti con la candidatura a ospitare l’Einstein Telescope“, un progetto “unico che ci permetterebbe di rivoluzionare il modo di osservare l’universo e che avrebbe anche un enorme ritorno in termini occupazionali e di sviluppo del territorio“: è quanto ha dichiarato oggi il premier Giorgia Meloni, durante l’intervento al convegno ‘La Scienza al centro dello Stato’, organizzato dall’Italian Scientists Association (Isa) presso Palazzo Wedekind. Si tratta di “un’opportunità che non vogliamo perdere, l’Italia ha tutte le carte in regole per centrare questo obiettivo, se il sistema Italia decide di lavorarci compatto insieme,” ha sottolineato il premier.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.