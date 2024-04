Elettra: la barca senza cui Guglielmo Marconi non avrebbe inventato la radio

MeteoWeb

Era il 1901 quando, su commissione dello stesso Guglielmo Marconi, il cantiere navale James Watt & Co. di Glasgow diede vita all’Elettra. Un panfilo a vapore lungo 25 metri, largo 6,5 metri e con un’altezza di 4 metri, l’Elettra rappresentava il connubio perfetto tra l’ingegno visionario di Marconi e la sua smisurata passione per il mare.

L’Elettra di Guglielmo Marconi

L’Elettra non era solo una nave elegante e confortevole, ma un vero e proprio laboratorio galleggiante, dotato delle più moderne tecnologie radiofoniche dell’epoca:

Stazioni radiotelegrafiche : Per trasmettere e ricevere messaggi a distanze sempre maggiori, spingendo i confini della comunicazione senza fili, connettendo il mondo come mai prima d’ora.

: Per trasmettere e ricevere messaggi a distanze sempre maggiori, spingendo i confini della comunicazione senza fili, connettendo il mondo come mai prima d’ora. Antenne: Diverse antenne posizionate sull’albero maestro e sulle fiancate della nave garantivano una ricezione e una trasmissione ottimali in qualsiasi condizione atmosferica, sfidando anche le condizioni meteo più avverse.

Diverse antenne posizionate sull’albero maestro e sulle fiancate della nave garantivano una ricezione e una trasmissione ottimali in qualsiasi condizione atmosferica, sfidando anche le condizioni meteo più avverse. Generatori di corrente: Fornivano l’energia necessaria per alimentare le apparecchiature radiotelegrafiche e altri sistemi elettrici di bordo, garantendo un funzionamento impeccabile anche in mare aperto.

Un laboratorio per rivoluzionare il mondo

A bordo dell’Elettra, Marconi condusse numerosi esperimenti e testò le sue invenzioni, contribuendo in modo determinante allo sviluppo della radiofonia e aprendo la strada a un’era di comunicazione senza precedenti:

1902 : La prima transatlantica radiofonica dalla storia, collegando Capo San Vincenzo (Italia) a St. John’s (Terranova), un’impresa titanica che cambiò per sempre il modo di comunicare nel mondo.

: La prima transatlantica radiofonica dalla storia, collegando Capo San Vincenzo (Italia) a St. John’s (Terranova), un’impresa titanica che cambiò per sempre il modo di comunicare nel mondo. 1909 : Un’altra pietra miliare: il collegamento radiofonico tra l’Elettra, al largo delle coste d’Irlanda, e la nave America in rotta verso New York, dimostrando la portata rivoluzionaria della sua tecnologia.

: Un’altra pietra miliare: il collegamento radiofonico tra l’Elettra, al largo delle coste d’Irlanda, e la nave America in rotta verso New York, dimostrando la portata rivoluzionaria della sua tecnologia. 1927: Trasmissioni radio a onde corte tra l’Elettra, nel Mar Mediterraneo, e l’Australia, un’impresa che consolidò il ruolo di Marconi come pioniere indiscusso della comunicazione globale.

Un rifugio e una fonte di ispirazione:

Oltre ad essere un prezioso strumento di lavoro, per Marconi l’Elettra rappresentava un rifugio e una fonte di ispirazione insostituibile. Navigando per i mari del mondo, il pioniere della radio trovava la pace e la tranquillità necessarie per riflettere, elaborare nuove idee e sognare nuove conquiste, lasciandosi rapire dalla bellezza e dalla vastità del mare.

Perché la nave di Marconi si chiamava Elettra?

Marconi scelse il nome “Elettra” per la sua nave non a caso. Elettra, nella mitologia greca, era la figlia di Agamennone e Clitemnestra, conosciuta per la sua tenacia, il suo coraggio e il suo desiderio di giustizia, virtù che Marconi ammirava profondamente e che si rispecchiavano perfettamente nel suo spirito combattivo e nella sua costante ricerca di superare i limiti, inoltre, era anche il nome che diede a sua figlia.

L’Elettra non è solo una nave, ma un simbolo tangibile dell’ingegno, della passione e della tenacia di Guglielmo Marconi. La sua storia rappresenta un’affascinante testimonianza del connubio tra innovazione tecnologica e amore per il mare, valori che continuano ad ispirare generazioni di sognatori, inventori ed esploratori.

L’Elettra oggi

Purtroppo, l’Elettra non esiste più. Dopo la morte di Marconi, il panfilo passò di proprietà a diversi armatori e nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne affondato da un sommergibile tedesco. Tuttavia, la memoria dell’Elettra vive ancora oggi, custodita nei musei e nei ricordi di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere e ammirare questa nave leggendaria.

