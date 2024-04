Negli Emirati Arabi le piogge più intense mai registrate: “evento meteo storico”, sott’acqua anche l’aeroporto di Dubai | VIDEO

MeteoWeb

Forte temporali hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti, generando le piogge più intense mai registrate nel Paese nel giro di poche ore, allagando parti di autostrade e l’aeroporto internazionale di Dubai. Entro la fine di martedì, più di 142 mm di pioggia avevano sommerso Dubai in 24 ore: in un anno, in media, si registrano 94,7 mm di pioggia nello scalo, il più trafficato al mondo per i viaggi internazionali e un hub per la compagnia aerea a lungo raggio Emirates.

L’agenzia di stampa statale WAM ha definito la pioggia “un evento meteorologico storico” che ha superato “qualsiasi cosa documentata dall’inizio della raccolta dei dati nel 1949“.

Le piogge sono iniziate nella tarda serata di lunedì, allagando le strade di Dubai con circa 20 mm di pioggia, secondo i dati meteorologici raccolti all’aeroporto internazionale di Dubai. I temporali si sono intensificati intorno alle 9 del mattino di martedì e sono proseguiti per tutto il giorno, scaricando altra pioggia e grandine sulla città. Entro la fine di martedì, più di 142 mm di pioggia sono caduti su Dubai in 24 ore.

Ieri un fulmine ha illuminato il cielo, toccando la punta del Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo. Anche la metropolitana senza conducente della città ha registrato interruzioni e stazioni allagate. Le scuole, in tutti gli Emirati Arabi Uniti, una federazione di 7 sceiccati, sono rimaste chiuse prima della tempesta e i dipendenti governativi hanno lavorato in gran parte in remoto.

A Ras al-Khaimah, l’emirato più settentrionale del Paese, la polizia ha riportato che un uomo di 70 anni è morto quando la sua auto è stata trascinata via dall’acqua. Fujairah, un emirato sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, ha registrato ieri 145 mm di pioggia.

La pioggia è insolita negli Emirati Arabi Uniti, una nazione arida della Penisola Araba, ma si verifica periodicamente durante i mesi più freddi dell’inverno. Molte strade e altre aree mancano di drenaggio data la mancanza di piogge regolari, causando allagamenti. Anche in Bahrain, Qatar e Arabia Saudita si sono registrate precipitazioni. Nel vicino Oman, un sultanato che si estende sul bordo orientale della Penisola Araba, almeno 18 persone sono morte a causa delle intense piogge degli ultimi giorni.

Piogge torrenziali negli Emirati, allagamenti a Dubai

Allagamenti e forte vento: gli effetti del maltempo a Dubai

Piogge intense, Dubai sott'acqua

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.