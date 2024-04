Energia, USA e Giappone insieme per accelerare sulla fusione nucleare

MeteoWeb

Oggi gli Stati Uniti e il Giappone hanno annunciato una partnership congiunta per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione della fusione nucleare. La partnership è stata svelata mentre il Primo Ministro giapponese, Fumio Kishida, si trovava a Washington per un vertice con il Presidente USA, Joe Biden. Il vicesegretario americano all’Energia, David Turk, e il Ministro giapponese dell’Istruzione, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia, Masahito Moriyama, si sono incontrati a Washington per discutere di fusione.

La partnership “si concentrerà sulle sfide scientifiche e tecniche legate alla realizzazione della fusione commerciale e all’espansione del lavoro tra università statunitensi e giapponesi, laboratori nazionali e società private”, ha affermato il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

Da decenni, scienziati, governi e aziende cercano di sfruttare la fusione – la reazione nucleare che alimenta il Sole – per fornire elettricità senza emissioni di carbonio. La fusione nucleare può essere replicata sulla Terra con calore e pressione, utilizzando laser o magneti per fondere due atomi leggeri in uno più denso, e rilasciando così grandi quantità di energia. A differenza degli impianti che funzionano sulla fissione o sulla scissione degli atomi, gli impianti di fusione commerciale, se mai costruiti, produrrebbero pochi rifiuti radioattivi a lunga durata.

