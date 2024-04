Montagna: escursionista trovato senza vita in Valbondione

MeteoWeb

Un escursionista è stato ritrovato senza vita nella zona delle Piane di Lizzola, in Valbondione. L’allarme è scattato in serata, per il mancato rientro dell’uomo. Nella notte, è dunque intervenuta la VI Delegazione Orobica della Stazione di Valbondione; dieci i tecnici CNSAS impegnati. Sul posto anche Carabinieri, Vigili del Fuoco e l’automedica. Le ricerche si sono concentrate nella zona delle Piane di Lizzola. A seguito del ritrovamento è stato constatato il decesso.

