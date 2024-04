Escursionisti bloccati sulla Grigna: soccorritori finiscono in un dirupo per salvarli, feriti

MeteoWeb

Tre tecnici del Soccorso Alpino della provincia di Lecco, due uomini e una donna, sono rimasti seriamente feriti la scorsa notte, dopo essere finiti con il loro quad in un dirupo durante le operazioni di soccorso di alcuni escursionisti bloccati sulla Grigna Settentrionale (Lecco). Erano stati mobilitati per raggiungere tre giovani escursionisti di origine cinese, tutti ventenni, non più in grado di proseguire dopo essersi avventurati fin nella zona del Rifugio Elisa, sul Grignone (2410 metri), una delle cime più note del Lecchese.

I volontari sono stati raggiunti, soccorsi e ricoverati grazie a un’operazione durata quattro ore. Alla fine nella notte, e grazie alla mobilitazione complessiva di otto squadre di pronto intervento, tutti sono stati ricondotti a valle, i cinesi scossi ma illesi.

