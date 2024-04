Escursionisti bloccati sui monti dal caldo: salvati in elicottero nel Frusinate

MeteoWeb

Una coppia di escursionisti, lui di 27 e lei di 26 anni, è stata raggiunta e messa in salvo dal Soccorso Alpino del Lazio dopo che era rimasta bloccata sulle alture del Monte Cairo a Terelle, nel sud della provincia di Frosinone. A dare l’allarme erano stati i due giovani, segnalando di non essere in grado di rientrare da soli. Sulle loro tracce si sono messe due unità del Soccorso Alpino ed un Carabiniere forestale.

Li hanno localizzati nel giro di qualche ora: erano fortemente disidratati e storditi dal caldo che non avevano previsto così intenso. Non erano nelle condizioni di riprendere il cammino neppure se accompagnati dalla squadra di soccorso: è stato necessario far intervenire sull’area un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha riportato a valle i due escursionisti, che abitano nella zona.

Il Soccorso Alpino e Speleologico ha preso spunto dall’episodio di questo pomeriggio per ricordare che prima di intraprendere un’escursione è sempre opportuno “valutare l’itinerario che si intende affrontare ed il proprio equipaggiamento, incluse soprattutto le riserve di acqua”.

