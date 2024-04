Esplosione e incendio su una piattaforma petrolifera in Messico: feriti | VIDEO

MeteoWeb

Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha comunicato che, a seguito di un’esplosione, si è verificato un incendio su una delle piattaforme petrolifere dell’Akal Bravo Process Center, che si trova a Campeche, in Messico. È successo nel pomeriggio di sabato 6 aprile. L’incidente ha avuto origine nella zona in cui si trovano le tubazioni che convogliano il gas combustibile, per cui è stato immediatamente inviato personale addestrato per far fronte all’emergenza. I soccorritori sono riusciti a domare l’incendio.

Nove lavoratori sono rimasti infortunati nell’incendio. La PEMEX ha indicato che 2 appartengono alla Petróleos Mexicanos e 7 alle società DIAVAZ e COTER. Tutti hanno riportato ferite non gravi. Inoltre, i media hanno riferito che altri 20 lavoratori sono stati evacuati dal sito dopo l’incidente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.