Beni culturali: Estate 2024, gli appuntamenti a Naxos del Parco Archeologico e del Comune di Giardini Naxos

Prende il via con la “Rievocazione storica della Fondazione di Naxos”, domenica 5 maggio (ore 16), la lunga estate di eventi a Giardini Naxos che, da maggio a ottobre, avrà anche questa volta negli spazi del Parco archeologico Naxos Taormina il suo polo d’attrazione e di aggregazione, sotto la spinta di eventi – molti dei quali gratuiti – che esplorano tutte le arti: musica, cinema, teatro, poesia, letteratura, canto.

Oggi, alla Biblioteca comunale Lorino Mangano, i la presentazione del cartellone messo a punto dal Parco Archeologico Naxos Taormina insieme con il Comune di Giardini Naxos e in collaborazione numerosi enti pubblici e associazioni culturali del territorio siciliano e nazionale. Un progetto corale e condiviso per fornire agli operatori turistici informazioni utili sulle occasioni di svago culturale pensate, oltre che per le migliaia di viaggiatori attesi nei prossimi mesi nella riviera jonica, anche per le famiglie residenti del comprensorio.

Estate 2024: programma tematico

TEATRO. L’estate di Giardini Naxos inizia nel segno della storia e della performance teatrale con la Rievocazione storica della Fondazione di Naxos, progetto in sinergia con Pro loco e con la direzione artistica della regista Cinzia Maccagnano. Regia e drammaturgia sono di Giovanni Bucolo: tra recital, musiche e focus scientifici, con narrazioni curate da archeologi e studiosi del mondo antico, si ripercorrerà l’epopea della nascita della prima colonia greca in Sicilia, culla della Grecia d’Occidente. Quindi dal 26 giugno al 2 luglio l’allegria del FINC Comedy Festival: spettacoli, workshop, incontri e laboratori teatrali che animeranno l’area archeologica e il Teatro della Nike. In agosto tornerà “Teatro all’alba” con un nuovo spettacolo che, dopo il successo dello scorso anno, raddoppia il cast e alle 5.30 del mattino vedrà sulla scena del palco in riva al mare due mattatori come Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno (20 agosto); quindi la rassegna Interpretare l’Antico, diretta da Gigi Spedale con le trascrizioni delle tragedie antiche (settembre); Ierofanie, il festival del sacro diretto da Claudio Collovà con incontri con filosofi contemporanei e spettacoli di musica e poesia (12/13/14 settembre); per concludere con il premio “L’ombra di Dioniso” assegnato alle migliori personalità del teatro contemporaneo e d’avanguardia.

MUSICA. Numerosi gli appuntamenti musicali dell’estate al Parco di Naxos. Si inizia il 21 giugno con la Festa europea della musica che per il terzo anno vedrà ospite l’orchestra del Conservatorio Tchaikovsji di Nocera Terinese (Catanzaro) insieme all’Accademia Pianistica di Taormina. Sono dedicate al jazz i due concerti della Filarmonica Laudamo di Messina, diretta dal M° Antonino Cicero, che al Parco proporrà due concerti a tema il 3 e l’11 luglio (Strait Project Quartet e Pannonica Jazz Workshop). Quindi il Conservatorio Scarlatti di Palermo, con l’Orchestra impegnata con un programma di musica classica (data da definire, sempre in luglio); mentre il 18 luglio si inaugura al Parco di Naxos l’Alkantara Fest, festival internazionale di musica folk e world (che prosegue sull’Etna) con il concerto di Alkantara MediOrkestra, ensemble di musicisti da tutta Europa con brani dalle sonorità tipicamente mediterranee e asiatiche. Il 16 agosto al Teatro della Nike torna il Coro Lirico Siciliano, mentre dal 28 al 31 agosto, sempre al Parco, la rassegna Donne in Jazz: quattro imperdibili serate con celebri artiste di fama internazionale come Rita Marcotulli e Maria Pia De Vito (a cura di Taormina Jazz Festival)

ARTE Dopo Mastroianni nel 2021 e Palmieri nel 2023, l’artista ospite del Parco archeologico di Naxos per il 2024 e una donna, la scultrice Stefania Pennacchio. Per l’antica polis di Naxos, Pennacchio ha realizzato sei grandi sculture in terracotta, ispirate al mito di Ecàte, divinità greca il cui culto è legato ai desideri e alla forza per realizzarli. La mostra, a cura di Angelo Lorenzo Crespi, include un’esperienza di “arte relazionale” che consentirà ai visitatori di interagire con una delle installazioni per entrare in contatto con la fonte dei propri desideri. Il 10 agosto visita in notturna e presentazione del catalogo (dal 14 giugno al 30 ottobre).

ARCHEOLOGIA. Il 1 settembre si rinnova l’appuntamento col prestigioso “Premio Comunicare l’Antico”, organizzato dal Parco Naxos Taormina in collaborazione con NaxosLegge e l’Archeoclub Giardini Naxos-Taormina-Valle Alcantara che vedrà, come di consueto, un parterre internazionale di protagonisti del mondo della cultura legati alla ricerca scientifica in campo archeologico e alla comunicazione.

LETTERATURA. Maggio e settembre sono i mesi dedicati al mondo della lettura. Si inizia il 3 maggio con l’apertura del Maggio dei libri e una serie di incontri coordinati da Comune; il 26 maggio al Parco laboratorio per bambini sul mondo dell’Opera dei pupi con “Matteo e i pupi siciliani” (Algra Editore), a cura di Civita Sicilia; infine in settembre, da 20 al 29, torna Naxoslegge, XIV edizione del festival delle narrazioni, della lettura e del libro con la direzione artistica di Fulvia Toscano.

CINEMA. Seconda edizione del Naxos Archeofilm (12/13/14 Parco-Teatro Nike) in collaborazione con Firenze Archeofilm/Archeologia Viva e con la Fondazione Sebastiano Tusa che vedrà la proiezione delle migliori pellicole internazionali dedicate al mondo antico e al mondo dei dinosauri con un focus sull’incredibile ritrovamento del Bronzi di San Casciano. Tanto cinema in piazza anche con il Comune che in luglio organizza la XXIX edizione del Festival del Film dei ragazzi e la seconda edizione de L’ Eco di un cinema all’ aperto.

STREET FOOD. Numerosi gli appuntamenti legati al food, tra cui lo Street Fish, con cui il Comune vuole replicare il grande successo dell’evento sullo street food realizzato a novembre, cui si associano altri eventi quali il Sicily Eat- Naxos food excellence, programmato per il mese di luglio.

TRADIZIONI. Centrali nella loro storicità gli eventi dedicati ai santi patroni, San Pancrazio e SS. Maria Raccomandata, rispettivamente nei mesi di agosto e settembre, con eventi collaterali che costituiscono degli appuntamenti fondamentali nella vita della comunità cittadina; una tappa del Festival dei popoli ad agosto e la celebrazione dei 75 anni del Gruppo Folk Naxos, guidato dal maestro Nino Buda, in settembre.

SPORT. Non mancheranno gli eventi sportivi, tra maggio, con gare Internazionali di canoa, ed ottobre, quando la città ospiterà alcuni appuntamenti in sinergia con il CONI che ha scelto la Sicilia per un’importante festa nazionale.

Gli appuntamenti da maggio a settembre 2024

Maggio

5 maggio | domenica Rievocazione storica della fondazione dell’antica Naxos

[PERFORMANCE] Tra teatro, musica, archeologia e storia una performance multidisciplinare, un affascinante viaggio nel tempo per rievocare la nascita, nel 734 a.C., della prima colonia dei Greci in Sicilia. Progetto del Comune di Naxos e del Parco Naxos Taormina con la direzione artistica della regista Cinzia Maccagnano. Nel corso dell’evento, sono previsti dei momenti di approfondimento sulla storia del sito con la direttrice del Parco, Gabriella Tigàno, e la funzionaria Maria Grazia Vanarìa, entrambe archeologhe. EVENTO GRATUITO

26 maggio, domenica | Presentazione e laboratorio per bambini sul libro “Matteo e i pupi siciliani”

[LABORATORIO BAMBINI] Per il “Maggio dei libri” appuntamento dedicato all’Opera dei pupi e al teatro siciliano con Giovannina Russo e Pina Spinella, autrici del libro “Matteo e i pupi siciliani” (Algra editore). Il laboratorio didattico è curato dalle operatrici didattiche di Civita, gestore dei servizi museali del Parco Naxos Taormina. EVENTO GRATUITO

Giugno

14 giugno, venerdì | Inaugurazione mostra “Ecàte” di Stefania Pennacchio

[ARTE] Per Naxos e l’antica città dei primi coloni greci, l’artista Stefania Pennacchio ha realizzato sei grandi sculture in terracotta, ispirate al mito di Ecàte, divinità greca il cui culto è legato ai desideri e alla forza per realizzarli. La mostra, a cura di Angelo Lorenzo Crespi, include un’esperienza di “arte relazionale” che consentirà ai visitatori di interagire con una delle installazioni per entrare in contatto con la fonte dei propri desideri. Il 10 agosto visita in notturna e presentazione del catalogo. Fino al 30 ottobre. VISITA ALLA MOSTRA INCLUSA NEL TICKET DI INGRESSO AL PARCO

21 giugno, venerdì | Concerto per la Festa europea della Musica nel Solstizio d’Estate

[MUSICA] Torna per il terzo anno nell’area archeologica del Parco di Naxos il Conservatorio Tchaikovsji di Nocera Terinese (in provincia di Catanzaro, in Calabria) con la sua Orchestra giovanile per un concerto che celebra la Festa europea della musica. Un appuntamento che vedrà impegnati gli allievi del Conservatorio in un concerto diffuso nel sito archeologico. Un progetto in collaborazione con l’Accademia pianistica italiana di Taormina. EVENTO GRATUITO

26 giugno – 2 luglio | FINC Comedy Festival

[TEATRO] Spettacoli, workshop, incontri e laboratori teatrali che animano l’area archeologica e il Teatro della Nike del Parco di Naxos. Il FINC Comedy Festival è un mondo di fantasia e poesia che promuove anche l’inclusione sociale con la diffusione del pensiero del clown della sua filosofia del fallimento e del teatro come luogo di aggregazione. Spazio anche all’integrazione con progetti su arte e disabilità. EVENTO A PAGAMENTO

Luglio

Fino al 2 luglio | FINC Comedy Festival

Vedi nota precedente. EVENTO A PAGAMENTO

03 luglio, mercoledì | Concerto della Filarmonica Laudamo

11 luglio, giovedì | Concerto della Filarmonica Laudamo

[MUSICA] Due serate dedicate al jazz internazionale organizzate dalla Filarmonica Laudamo di Messina, diretta dal M° Antonino Cicero, che per il cartellone itinerante dell’estate 2024 fa tappa per la prima volta al Teatro della Nike del Parco di Naxos. Il 3 luglio di scena Strait Project Quartet con i brani dell’album Water Dance: viaggio tra sonorità contemporanee e mediterranee, legate alla tradizione afroamericana e ispirate all’arte del sassofonista Wayne Shorter. L’11 luglio, invece, omaggio al grande musicista e cantante italo statunitense Louis Prima – la madre, Angelina, era originaria di Ustica – con il Pannonica Jazz Workshop di Messina. EVENTI A PAGAMENTO

Data da definire di luglio | Concerto dell’Orchestra del Conservatorio Scarlatti di Palermo

[MUSICA] Torna per il secondo anno a Naxos l’Orchestra del Conservatorio Scarlatti di Palermo per un concerto al Teatro della Nike. EVENTO GRATUITO

12-13-14 luglio | Naxos Archeofilm

[CINEMA] Seconda edizione a Naxos del Festival diffuso di archeologia, arte e ambiente prodotto dal Parco archeologico Naxos Taormina e organizzato insieme con la Fondazione Sebastiano Tusa e Firenze Archeofilm/Archeologia Viva che promuove la rassegna in varie regioni italiane. Per tre sere vengono proiettati i migliori film sulla scena internazionale dedicati al mondo antico, alle campagne di scavo, ai grandi ritrovamenti e con il contributo dal vivo di studiosi e ricercatori intervistati fra un una proiezione e l’altra. Il pubblico vota il film preferito che viene premiato l’ultima sera insieme alla consegna del Premio Sebastiano Tusa a personalità del mondo della cultura. EVENTO GRATUITO

18 luglio | Concerto inaugurale Alkantara Fest

[MUSICA] Prende il via da Naxos, simbolica culla della civiltà greca in occidente, l’edizione 2024 dell’Alkantara Fest, festival internazionale della musica folk e world in programma dal 18 luglio e fino al 2 agosto sull’Etna con la direzione artistica di Mario Gulisano. Di scena a Naxos sarà Alkantara MediOrkestra, formazione internazionale di musicisti provenienti da Norvegia, Irlanda, Bulgaria, Grecia e Italia con un programma che spazia dalle sonorità del Mediterraneo a quelle asiatiche. Ospiti della serata inaugurale i musicisti Antonello Salis, Karl Seglem e Gerasimos Papadopoulos. EVENTO A PAGAMENTO

Agosto

10 agosto, sabato | La notte di Ecàte

[ARTE CONTEMPORANEA] Presentazione del catalogo della mostra di Stefania Pennacchio e passeggiata nel parco, nella notte di San Lorenzo, lungo l’itinerario scandito dalle sculture dell’artista. EVENTO GRATUITO

16 agosto | Concerto del Coro Lirico Siciliano

[MUSICA] Secondo anno a Naxos per gli artisti del Coro Lirico Siciliano, uno dei più importanti cori lirici e sinfonici siciliani fondato nel 2008 e da allora diretto dal basso Francesco Costa. Programma in via di definizione. EVENTO A PAGAMENTO

20 agosto | Interpretare l’Antico. Teatro all’alba con Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno.

[TEATRO] Dopo il fortunato debutto con “Il Ciclope innamorato” di Giovanni Calcagno nel 2023, torna quest’anno lo spettacolo teatrale all’alba nel Teatro della Nike sullo sfondo del mare di Giardini Naxos. Di scena “L’epopea di Gilgamesh”, tratto dall’opera omonima di Calcagno che dividerà la scena con il mattatore Vincenzo Pirrotta.

28-31 agosto | Donne in Jazz

[MUSICA JAZZ] Quattro sere al Teatro della Nike con quattro stelle del jazz al femminile e la loro band per una mini rassegna in riva al mare, nello scenario della baia di Naxos. Si inizia con il pianoforte della grande Rita Marcotulli (28 agosto), seguono la siciliana Elisa Nocita (voce, 29 agosto); Francesca Tandoi (pianoforte e voce, 30 agosto) e chiusura con Maria Pia De Vito (voce, 31 agosto). Direzione artistica di Nino Scandurra, che da anni organizza il Taormina Jazz Festival. INGRESSO LIBERO.

Settembre

01 settembre, domenica | Premio Comunicare l’Antico

[PREMIO ARCHEOLOGIA E DIVULGAZIONE] Settima edizione del Premio Comunicare l’Antico, progetto del Parco di Naxos e di NaxosLegge che per una sera riunisce a Naxos le maggiori personalità italiane e straniere impegnate nello studio e nella ricerca del mondo antico e nella divulgazione scientifica. A loro il riconoscimento per l’impegno quotidiano nella conoscenza e diffusione della cultura anche verso le nuove generazioni. Nel parterre dei premiati figurano i direttori dei maggiori musei archeologici italiani e stranieri e studiosi di altissimo profilo riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.

02 settembre | Interpretare l’Antico

06 settembre | Interpretare l’Antico

10 settembre | Interpretare l’Antico

17 settembre | Interpretare l’Antico

[TEATRO CLASSICO] Giunge al quinto anno di programmazione “Interpretare l’Antico” la rassegna di teatro a cura di Rete Latitudini che propone drammaturgie e riscritture delle tragedie classiche mettendo in scena miti e archetipi dell’immaginario collettivo occidentale. Il cartellone 2024 inizia il 20 agosto con la seconda edizione del “Teatro all’alba” e prosegue con altri cinque spettacoli che si concluderanno a fine settembre con il premio “L’ombra di Dioniso” dedicato a personalità di spicco del mondo teatrale contemporaneo. EVENTI A PAGAMENTO

12-14 settembre | Ierofanie

[TEATRO-FILOSOFIA-POESIA] Terzo appuntamento con il Festival del Sacro e la direzione artistica del regista Claudio Collovà che il Parco archeologico Naxos Taormina condivide con il Parco archeologico di Segesta. Per tre giorni spazio al pensiero, alle riflessioni, all’ascolto e al confronto con le “Conversazioni” al Museo di Naxos coordinate da Fulvia Toscano, ideatrice del festival. Alla sera spettacoli di teatro, poesia e musica al Teatro della Nike. EVENTO GRATUITO

20-29 settembre | Naxoslegge

[LETTERATURA-NARRATIVA] Edizione numero quattordici per il Festival delle narrazioni, della lettura e del libro ideato e diretto da Fulvia Toscano. Per dieci giorni Naxoslegge promuove incontri e dibattiti su letteratura, filosofia, storia, etica e pensiero contemporaneo. Un progetto radicato e condiviso anche con il Parco Naxos Taormina che ospita molti incontri.

29 settembre | Interpretare l’Antico. Premio teatrale “Ombra di Diòniso”

[TEATRO] Terza edizione del riconoscimento assegnato a maestri assoluti del teatro occidentale. Un progetto che NaxosLegge condivide con il Dams di Messina, Rete Latitudini e con il Parco Naxos Taormina che ospita la cerimonia di consegna. Nelle prime due edizioni il premio è andato al regista greco Theodòros Terzòpoulos (nel 2022) e a Carla Tatò e Andrea Quartucci (alla memoria) nel 2023.

